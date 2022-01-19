Готовим курицу с нежныим сыром и зеленым луком

куриная грудка - 1 шт.

лук - 1 шт.

зеленый лук - 1 пч.

сливки 10% - 300 мл.

плавленый сыр - 180 гр.

перец и соль

Рецепт приготовления

1. Куриную грудку очистить от кожи и разделать на филе.

Косточки с остатками мяса не выбрасывайте, оставьте на бульон.

2. Филе нарезать на медальоны, а потом не крупной соломкой

3. Лук, очистить и нарезать на четверть кольца, если вы не любите томленый лук в соусах, режьте мельче.

4. Разогреть сковороду и налить немного растительного масла.

5. Курицу отправить на сковороду небольшими порциями.

Добавите всю сразу, она начнет вариться, а не жариться.

Как только курица присваталась, перемешать.

Сильно зажаристая корочка в этом рецепте не нужна.

6. Добавить подготовленный лук и жарить до его прозрачности.

7. Настало время соуса. Налить в сковороду 10 процентные сливки и добавить нежный, плавный сыр.

Аккуратно помешивать до тех пор, пока сыр не разойдется в соусе и создаст необходимую густоту

8. Пока соус томиться, нарезать зеленый лук и добавить к соусу.

Пробовал я вместо лука добавить укроп, тоже вкусно, но с луком просто божественно!

9. В конце приготовления добавить свежемолотый перец и соли по вкусу!

10. Огонь сделать самый минимальный и томить еще 5 минут

Гарнир на ваш выбор, лучше всего подойдёт пюре или отварной картофель.

Макароны с таким соусом заходят на Ура!

Кушать подано!