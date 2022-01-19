Готовим курицу с нежныим сыром и зеленым луком

Ингредиенты
куриная грудка - 1 шт.
лук - 1 шт.
зеленый лук - 1 пч.
сливки 10% - 300 мл.
плавленый сыр - 180 гр.
перец и соль
Рецепт приготовления
1. Куриную грудку очистить от кожи и разделать на филе.
Косточки с остатками мяса не выбрасывайте, оставьте на бульон.
2. Филе нарезать на медальоны, а потом не крупной соломкой
3. Лук, очистить и нарезать на четверть кольца, если вы не любите томленый лук в соусах, режьте мельче.
4. Разогреть сковороду и налить немного растительного масла.
5. Курицу отправить на сковороду небольшими порциями.
Добавите всю сразу, она начнет вариться, а не жариться.
Как только курица присваталась, перемешать.
Сильно зажаристая корочка в этом рецепте не нужна.
6. Добавить подготовленный лук и жарить до его прозрачности.
7. Настало время соуса. Налить в сковороду 10 процентные сливки и добавить нежный, плавный сыр.
Аккуратно помешивать до тех пор, пока сыр не разойдется в соусе и создаст необходимую густоту
8. Пока соус томиться, нарезать зеленый лук и добавить к соусу.
Пробовал я вместо лука добавить укроп, тоже вкусно, но с луком просто божественно!
9. В конце приготовления добавить свежемолотый перец и соли по вкусу!
10. Огонь сделать самый минимальный и томить еще 5 минут
Гарнир на ваш выбор, лучше всего подойдёт пюре или отварной картофель.Макароны с таким соусом заходят на Ура!
Кушать подано!
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