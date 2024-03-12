Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 449 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Рецепт воздушной свердловской слойки

Фото к рецепту: Свердловская слойка! сдобные слоёные булочки со штрейзелем

Ингредиенты

  • мука пшеничная - +/-500 г
  • дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)
  • сахар - 60 г
  • соль - 1/2 ч.л.
  • тёплое молоко (t - 38-40°с) - 250 мл.
  • сливочное масло растопленное - 50 г
  • яйцо - 1 шт. + 1 белок
  • масло растительное - 30 мл.
  • прослойка для теста (штрейзель):
  • мука – 200 г
  • сахар – 120 г
  • сливочное масло – 120 г
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • для смазки:
  • желток - 1 шт. + 1 ст.л. молока

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовим тесто.

В тёплое молоко, добавить сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10-15, чтобы дрожжи активировались.

Яйцо, 1 белок (желток нам понадобится для смазки булочек) и соль хорошо размешиваем.

В чашу для замешивания теста просеиваем муку. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, яйцо, растительное масло, перемешиваем вначале ложкой.

Как только тесто становится тяжело мешать ложкой, влить растопленное сливочное масло и замесить тесто.

Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

Приготовим крошку.

В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар. Добавить охлажденное сливочное масло, растереть в крошку. Крошка получается не сухая, маслянистая, хорошо собирается в комок.

Вот так подошло тесто, можно делать булочки.

Тесто раскатать в прямоугольник, толщиной 3-4 мм. Одну половину теста присыпаем крошкой.

Сверху накрываем второй половиной теста, припыляем мукой, прокатываем скалкой и в длину и в ширину.

Снова присыпаем одну половину теста крошкой, накрываем второй половиной теста, присыпаем мукой и раскатываем.

Также делаем третий раз, но больше не раскатываем а просто прижимаем рукой. Нарезаем на кусочки, у меня получается 12 заготовок.

Каждую заготовку раскатываем тоньше, в форме квадрата. Защипнуть противоположные края, прижать в центре, получается булочка.

Выкладываем на противень застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Накрываем плёнкой и оставляем минут на 20-30, для подъема.

Смазать булочки яйцом ( смешать желток с 1 ст. л. молока) и посыпать сверху оставшейся крошкой.

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте, обращайте внимание на колеровку. Готовые булочки выложить на решётку и остудить.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
Рецепты выпечкиобедприготовлениеслойказавтракужинкак приготовить слойкиготовкавыпечкавкуснослойки

Картина дня

наверх