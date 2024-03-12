Рецепт воздушной свердловской слойки

Приготовим тесто.

В тёплое молоко, добавить сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10-15, чтобы дрожжи активировались.

Яйцо, 1 белок (желток нам понадобится для смазки булочек) и соль хорошо размешиваем.

В чашу для замешивания теста просеиваем муку. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, яйцо, растительное масло, перемешиваем вначале ложкой.

Как только тесто становится тяжело мешать ложкой, влить растопленное сливочное масло и замесить тесто.

Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

Приготовим крошку.

В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар. Добавить охлажденное сливочное масло, растереть в крошку. Крошка получается не сухая, маслянистая, хорошо собирается в комок.

Вот так подошло тесто, можно делать булочки.

Тесто раскатать в прямоугольник, толщиной 3-4 мм. Одну половину теста присыпаем крошкой.

Сверху накрываем второй половиной теста, припыляем мукой, прокатываем скалкой и в длину и в ширину.

Снова присыпаем одну половину теста крошкой, накрываем второй половиной теста, присыпаем мукой и раскатываем.

Также делаем третий раз, но больше не раскатываем а просто прижимаем рукой. Нарезаем на кусочки, у меня получается 12 заготовок.

Каждую заготовку раскатываем тоньше, в форме квадрата. Защипнуть противоположные края, прижать в центре, получается булочка.

Выкладываем на противень застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Накрываем плёнкой и оставляем минут на 20-30, для подъема.

Смазать булочки яйцом ( смешать желток с 1 ст. л. молока) и посыпать сверху оставшейся крошкой.

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте, обращайте внимание на колеровку. Готовые булочки выложить на решётку и остудить.

Кушать подано!