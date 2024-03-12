Рецепт воздушной свердловской слойки

Ингредиенты
- мука пшеничная - +/-500 г
- дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)
- сахар - 60 г
- соль - 1/2 ч.л.
- тёплое молоко (t - 38-40°с) - 250 мл.
- сливочное масло растопленное - 50 г
- яйцо - 1 шт. + 1 белок
- масло растительное - 30 мл.
- прослойка для теста (штрейзель):
- мука – 200 г
- сахар – 120 г
- сливочное масло – 120 г
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- для смазки:
- желток - 1 шт. + 1 ст.л. молока
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовим тесто.
В тёплое молоко, добавить сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10-15, чтобы дрожжи активировались.
Яйцо, 1 белок (желток нам понадобится для смазки булочек) и соль хорошо размешиваем.
В чашу для замешивания теста просеиваем муку. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, яйцо, растительное масло, перемешиваем вначале ложкой.
Как только тесто становится тяжело мешать ложкой, влить растопленное сливочное масло и замесить тесто.
Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.
Приготовим крошку.
В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар. Добавить охлажденное сливочное масло, растереть в крошку. Крошка получается не сухая, маслянистая, хорошо собирается в комок.
Вот так подошло тесто, можно делать булочки.
Тесто раскатать в прямоугольник, толщиной 3-4 мм. Одну половину теста присыпаем крошкой.
Сверху накрываем второй половиной теста, припыляем мукой, прокатываем скалкой и в длину и в ширину.
Снова присыпаем одну половину теста крошкой, накрываем второй половиной теста, присыпаем мукой и раскатываем.
Также делаем третий раз, но больше не раскатываем а просто прижимаем рукой. Нарезаем на кусочки, у меня получается 12 заготовок.
Каждую заготовку раскатываем тоньше, в форме квадрата. Защипнуть противоположные края, прижать в центре, получается булочка.
Выкладываем на противень застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Накрываем плёнкой и оставляем минут на 20-30, для подъема.
Смазать булочки яйцом ( смешать желток с 1 ст. л. молока) и посыпать сверху оставшейся крошкой.
Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте, обращайте внимание на колеровку. Готовые булочки выложить на решётку и остудить.
Кушать подано!
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