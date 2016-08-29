Варенье из грецких орехов: как правильно варить ореховое варенье

Варенье из грецких орехов — общее описание

Варенье — прекрасный способ холодной зимой побаловать себя необыкновенным ароматом и сохранить при этом всю пользу даров природы.Варенье из грецких орехов называют «королем» сладкого мира, который помимо оригинального вкуса подарит неоценимую пользу для организма. Кто бы мог подумать, что волшебное лакомство обладает бактерицидным, противосклеротическим, противовоспалительным действием. Богато оно линолевой и олеиновой кислотой, витаминами С, РР, группы В, содержит йод, магний, цинк, медь и фитонциды.

Правильный выбор орехов — половина успеха, поэтому следует подойти к процессу со всей долей ответственности. Для варки необходимо выбирать крупные орехи идеальной формы, без черных пятен и прочих изъянов. Плоды должны быть зеленые, с нежной, молочно-восковой скорлупой внутри. Проверить их на «профпригодность» можно следующим образом: проткните орех зубочисткой, если она беспрепятственно прошла насквозь, то сырье — прекрасного качества. Наилучшее время для заготовки — вторая половина июня.

Варенье из грецких орехов — подготовка посуды

Не менее важно выбрать подходящую посуду для варки. Вопреки общепринятому мнению, медные тазы — далеко не лучший вариант, т.

к. ионы меди разрушают аскорбиновую кислоту. Алюминий — также для этой цели не подходит: высокая кислотность варенья нарушает оксидную пленку, и металл попадает в продукт.Оптимальный вариант на сегодня — эмалированные емкости или посуда из нержавеющей стали.

Крышки и банки нужно промыть раствором пищевой соды (1 ч.л./1 литр воды), ошпарить и высушить. Крышки дополнительно прокипятить.

Варенье из грецких орехов — подготовка плодов

Прежде чем переходить непосредственно к варке, орехи нужно подготовить: очистить от зеленой кожицы и замочить на 2 дня в холодной воде, которую нужно менять не менее 3-х раз в сутки. После чего воду сливают и погружают орехи в известковый раствор (5 л. холодной воды/500 гр. гашеной извести), который настаивают в течение 4 часов и процеживают. Это необходимо для устранения горького привкуса будущего варенья.

Далее орехи тщательно промывают под проточной водой, накалывают в нескольких местах вилкой и замачивают в холодной воде еще на 2-е суток.

Варенье из грецких орехов — рецепт 1

Потребуется: 100 шт. орехов, 2 кг сахара, 2 стакана воды, 10 бутончиков гвоздики, 1 лимон.

Подготовленные орехи опускают в кипящую воду, полностью покрывающую их, и варят в течение 10 минут, откидывают на сито. Сахар смешивают с 2 стаканами воды, кипятят, снимают пену. В получившийся сироп опускают орехи, гвоздику, добавляют лимонный сок. Доводят массу до кипения. После того как варенье остынет, нужно вскипятить его снова. Повторить трижды, а потом варить до готовности. Расфасовать в стерильные банки.

Варенье из грецких орехов — рецепт 2

Потребуется: 100 шт. зеленых орехов, 2 кг сахара, 8 стаканов воды, 10 бутончиков гвоздики, 2 ч.л. корицы, 5 шт. кардамона.

Наливают в таз 8 стаканов воды, высыпают 2 кг сахара, после закипания опускают подготовленные орехи. Во время варки в емкость кладут мешочек с молотыми пряностями: гвоздикой, корицей, кардамоном. Варить до готовности — черного блеска орехов. Добавить ванилин. Остывшее варенье закатать в банки.

Варенье из грецких орехов — рецепт 3 (по-армянски)

Потребуется: на 100 штук зеленых орехов 400 мл воды, 1 кг сахара, 10 бутончиков гвоздики, 10 грамм корицы и 2 лимона.

Приготовить сироп из воды и сахара, остудить. Положить в него орехи, добавить сок двух лимонов. Прокипятить и оставить на сутки. Повторить три раза, а затем варить до полной готовности, пока орехи не станут совсем мягкими. Лакомство переложить в простерилизованные банки, залить оставшимся сиропом, укупорить.

Варенье из грецких орехов — рецепт 4 (по-болгарски)

Этот рецепт требует терпения, но результат обещает быть бесподобным. Потребуется: на 1,1 кг орехов, 1 стакан воды, 1 кг сахара, лимонная кислота (10 гр.). Очищенные орехи опускают в раствор лимонной кислоты (0,5%) на 1 час. Варят методом чередования. Сначала опускают в кипяток на 4 минуты, а потом в холодную воду на 10 минут. Процедуру повторить неоднократно, 7 раз как минимум. Сварить из воды и сахара сироп, переложить в него орехи и варить до полной готовности. За 10 минут до окончания варки добавляют в варенье лимонную кислоту. Расфасовать варенье в банки, закатать.

Варенье из грецких орехов — рецепт 5 (по-украински)

Потребуется: 1 кг орехов, 1,2 кг сахара, 1 лимон, гвоздика (10 бутончиков).

Подготовленные орехи тщательно промывают, прокалывают толстой иглой, опускают в кипящую воду на 20 минут, а затем остужают в холодной воде. Варят сироп из воды и сахара, добавляют в него сок лимона, гвоздику. Полученным раствором заливают орехи, варят 5 минут, а потом оставляют на час, затем снова доводят до кипения и варят в течение 5 минут (всего 3 раза). На четвертый раз варят до полной готовности, остужают, закатывают в банки.

Варенье из грецких орехов — советы опытных кулинаров

При разделывании орехов не забудьте надеть перчатки, в противном случае содержащийся в больших количествах йод окрасит кожу рук в темный цвет.

Чтобы получить действительно вкусное и ароматное варенье, рекомендуется готовить его в три приема. Варенье получится густым, если после первой варки подождать, пока оно остынет окончательно.

Хотите получить необычный вкус? Добавьте в варенье цедру апельсина, смешанную с корицей и ванилином — восхитительный аромат и незабываемый вкус обеспечены!

Хранить варенье необходимо в темном месте, при температуре не выше 25 градусов.

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