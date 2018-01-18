Четыре вкуса

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Салат с куриной печенью и яблоками

Салат с куриной печенью и яблоками

Полезные свойства куриной печени не воспеты только ленивым. И гемоглобин повышает, и сосуды оздоравливает, и для работы мозга хороша. Отлично, только вот вкус с легкой горчинкой по душе не всем. Но кулинария на то и кулинария, чтобы путем смешивания, тепловой обработки и сдобриванием специями до неузнаваемости менять вкус продуктов. Чистое колдовство!

Жареную куриную печень мы соединили с кисло-сладкими яблоками и пикантным луком, всё это выложили на подушку из свежих салатных листьев и полили ароматной заправкой. Интригующе? Тогда скорее давайте готовить!

Ингредиенты

    Листья салата 100 г
    Яблоко 1 шт.
    Лук 1 шт.
    Лимон 1 шт.
    Сливочное масло 15 г
    Куриная печень 300 г
    Шпик 100 г
    Подсолнечное масло 4 ст. л.
    Яблочный уксус 2 ст. л.
    Кедровые орехи по вкусу
    Соль по вкусу
    Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. На сливочном масле обжарьте куриную печень, добавьте шпик, нарезанный полосками. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  2. Очищенное яблоко нарежьте кубиками, полейте лимонным соком.
  3. Приготовьте заправку. Смешайте подсолнечное масло, соль, черный перец, влейте яблочный уксус, перемешайте.
  4. На блюдо выложите листья салата, сверху распределите яблоки, затем жареную со шпиком куриную печень.
    Полейте салат заправкой, украсьте колечками лука и кедровыми орешками.
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