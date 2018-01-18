Салат с куриной печенью и яблоками

Полезные свойства куриной печени не воспеты только ленивым. И гемоглобин повышает, и сосуды оздоравливает, и для работы мозга хороша. Отлично, только вот вкус с легкой горчинкой по душе не всем. Но кулинария на то и кулинария, чтобы путем смешивания, тепловой обработки и сдобриванием специями до неузнаваемости менять вкус продуктов. Чистое колдовство!
Жареную куриную печень мы соединили с кисло-сладкими яблоками и пикантным луком, всё это выложили на подушку из свежих салатных листьев и полили ароматной заправкой. Интригующе? Тогда скорее давайте готовить!
Ингредиенты
- Листья салата 100 г
- Яблоко 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Лимон 1 шт.
- Сливочное масло 15 г
- Куриная печень 300 г
- Шпик 100 г
- Подсолнечное масло 4 ст. л.
- Яблочный уксус 2 ст. л.
- Кедровые орехи по вкусу
- Соль по вкусу
- Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- На сливочном масле обжарьте куриную печень, добавьте шпик, нарезанный полосками. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Очищенное яблоко нарежьте кубиками, полейте лимонным соком.
- Приготовьте заправку. Смешайте подсолнечное масло, соль, черный перец, влейте яблочный уксус, перемешайте.
- На блюдо выложите листья салата, сверху распределите яблоки, затем жареную со шпиком куриную печень. Полейте салат заправкой, украсьте колечками лука и кедровыми орешками.
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