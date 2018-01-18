Салат с куриной печенью и яблоками

Полезные свойства куриной печени не воспеты только ленивым. И гемоглобин повышает, и сосуды оздоравливает, и для работы мозга хороша. Отлично, только вот вкус с легкой горчинкой по душе не всем. Но кулинария на то и кулинария, чтобы путем смешивания, тепловой обработки и сдобриванием специями до неузнаваемости менять вкус продуктов. Чистое колдовство!

Жареную куриную печень мы соединили с кисло-сладкими яблоками и пикантным луком, всё это выложили на подушку из свежих салатных листьев и полили ароматной заправкой. Интригующе? Тогда скорее давайте готовить!

Ингредиенты Листья салата 100 г Яблоко 1 шт. Лук 1 шт. Лимон 1 шт. Сливочное масло 15 г Куриная печень 300 г Шпик 100 г Подсолнечное масло 4 ст. л. Яблочный уксус 2 ст. л. Кедровые орехи по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу