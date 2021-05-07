Рис с подливой из куриных пупков

Рецепт приготовления

Пупки очистить от лишнего жира(см.видео рецепт) . Обжарить слегка на масле. Долить воды, посолить, поперчить и тушить до готовности. Около часа. Пупки должны быть мягкими. Затем добавить морковь и лук,обжарить слегка , опять добавить воды , специи и потушить ещё 10 -15 минут. Добавить зелень и подливка готова.

В бульон добавить специи и растительное масло. Промытый рис . Довести рис на большом огне до кипения и варить пока на поверхности не останется мало жидкости ( см.видео рецепт) . Затем огонь убавляет до минимума, накрывает крышкой и томить рис до готовности. Подача: рис и сверху подливка. Очень вкусно . Приятного аппетита!