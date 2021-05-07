Четыре вкуса

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Рис с подливой из куриных пупков

Фото к рецепту: Рис с подливой из куриных пупков

Ингредиенты

  • пупки куриные 300-400 г
  • морковь 1 шт. большая или 1,5шт
  • луковица большая 1 шт.
  • вода соль
  • перец, куркума, черный перец, имбирь ( по желанию)
  • рис 0.5 кг.
  • растительное масло 100 мл
  • бульона на 2 пальца выше риса
  • куркума 1/4 ч.л
  • специи к рису
  • соль, черный перец
  • зелень для подачи.

Рецепт приготовления

Пупки очистить от лишнего жира(см.видео рецепт) . Обжарить слегка на масле. Долить воды, посолить, поперчить и тушить до готовности. Около часа. Пупки должны быть мягкими. Затем добавить морковь и лук,обжарить слегка , опять добавить воды , специи и потушить ещё 10 -15 минут. Добавить зелень и подливка готова.

В бульон добавить специи и растительное масло. Промытый рис . Довести рис на большом огне до кипения и варить пока на поверхности не останется мало жидкости ( см.видео рецепт) . Затем огонь убавляет до минимума, накрывает крышкой и томить рис до готовности. Подача: рис и сверху подливка. Очень вкусно . Приятного аппетита!

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