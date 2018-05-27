Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рыба в кисло-сладком маринаде

Прелесть этого рецепта состоит в том, что жареную рыбу в маринаде не нужно дополнительно подвергать тепловой обработке. А хрустящий лучок, по словам моей дочери, придаёт готовому соусу вкус шашлыка. Заинтриговала? Тогда милости прошу в рецепт!

Для жареной рыбы

  • Рыба (я использовала молочный хек) — 1,5 кг
  • Мука пшеничная (для панировки рыбы) — 1 стак.
  • Масло растительное (для обжаривания рыбы) — 150 мл

Для маринада

  • Вода (холодная кипячёная; ёмкость стакана — 250 мл) — 1 стак.
  • Соус томатный (соус с кусочками овощей; ёмкость банки — 500 мл;) — 1 бан.
  • Масло растительное — 1 стак.
  • Сахар — 1 стак.
  • Уксус (6% винный) — 100 мл
  • Соль (чайная ложка с горкой) — 1 ч. л.
  • Лук белый (крупный) — 2 шт

Приготовление:

  1. Рыбу чистим и нарезаем кусочками толщиной в полтора сантиметра. Не солим!
  2. Панируем рыбу в муке и обжариваем на среднем огне с добавлением растительного масла до готовности на среднем огне.
  3. Нарезаем лук на четыре части и шинкуем не очень толстыми пластинками.
  4. Готовую рыбу складываем в кастрюлю и пересыпаем слои рыбы нашинкованным луком.
  5. Для маринада смешать в ёмкости: 1 стакан холодной кипяченой воды, 500 мл томатного соуса с кусочками овощей, 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара, 100 мл 6% винного уксуса и 1 с горкой чайную ложку соли.
  6. Взбиваем маринад блендером до получения однородной эмульсии в течении 30 секунд.
  7. Заливаем рыбу с луком полученным маринадом. Можно добавить пару лавровых листочков.
  8. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем рыбу для маринования в холодильник на 5 часов.

Вот такой вкусной и насыщенной получилась наша маринованная рыба! Попробуйте её приготовить, и вы нисколько об этом не пожалеете!

Вкусно подавать такую рыбу с отварной картошечкой!

Приятного аппетита!

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