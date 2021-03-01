Салат с салом

Ингредиенты

цельные листья белокочанной капусты - 5 шт.

перья зеленого лука от одной луковицы

любой копченый, вареный или соленый бекон - 100 гр.

соль - 0,25 ч.

кайенский перец, любой - 0,25 ч.

подсолнечное масло - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Удалите с кочана целые листья. Я снял с маленькой вилки 5 штук. Капусту мелко нашинковать. Для этого из целых капустных листьев вырезать толстые прожилки, складываю в кучу и скатываю рулетом, а потом очень тонко режу ~ 1 мм.

2. Выложить в общий салатник, посолить. Посыпала 0,25 ч. ложки Если вы будете использовать соленый бекон или уже готовый покупной копченый бекон (он тоже соленый), то его нужно просто посолить щепоткой. Солить по вкусу. Немного крошим капусту руками, будет сочно.

3. Зеленый лук мелко нарезать и отправить к капусте. Я буду использовать в салате свое домашнее сало, а именно сало, которое я всегда готовлю сама.



4. Отрежьте 3 ломтика сала и нарежьте его соломкой, отправив к капусте.

5. Поперчить салат по вкусу кайенским маслом и заправить нерафинированным подсолнечным маслом. Нанесите перец и масло на любимых.

6. Все перемешать.

7. Я делала это для двоих и подавала каждый салат индивидуально!