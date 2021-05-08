Сочные и мягкие отбивные из куриного филе в кляре

Пошаговый рецепт приготовления

Нарезать куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой. Филе отбить кухонным молотком.

Посолить, поперчить, посыпать любимыми специями с обеих сторон (к примеру паприкой).

К яйцам добавить щепотку соли и взбить до появления пены.

Смешать крахмал с мукой.

Каждую отбивную обвалять в муке и затем во взбитых яйцах.

Добавить в сковороду половину растительного масла (далее доливать масло по мере его уменьшения при жарке отбивных).

Разогреть сковороду.

Выложить мясо в горячее масло. Обжарить отбивные из куриной грудки на среднем огне по 5 минут с двух сторон или до полной готовности, ориентируюсь на толщину Ваших отбивных.

Подавать отбивные из куриной грудки с любимым гарниром или овощами.

Приятного аппетита!