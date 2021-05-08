Сочные и мягкие отбивные из куриного филе в кляре

Ингредиенты
- куриное филе - 4 шт. (получится 8 больших отбивных)
- яйцо куриное - 3 шт.
- мука (для панировки) - 2 ст.
- соль -
- перец -
- крахмал кукурузный - 1 ст.л.
- растительное масло - для жарки (примерно 100 мл.)
Пошаговый рецепт приготовления
Нарезать куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой. Филе отбить кухонным молотком.
Посолить, поперчить, посыпать любимыми специями с обеих сторон (к примеру паприкой).
К яйцам добавить щепотку соли и взбить до появления пены.
Смешать крахмал с мукой.
Каждую отбивную обвалять в муке и затем во взбитых яйцах.
Добавить в сковороду половину растительного масла (далее доливать масло по мере его уменьшения при жарке отбивных).
Разогреть сковороду.
Выложить мясо в горячее масло. Обжарить отбивные из куриной грудки на среднем огне по 5 минут с двух сторон или до полной готовности, ориентируюсь на толщину Ваших отбивных.
Подавать отбивные из куриной грудки с любимым гарниром или овощами.
Приятного аппетита!
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