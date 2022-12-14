Вкусная свиная корейка в духовке

Ингредиенты
свинина (корейка) — 1.5 кг
соль — 1.5 ст.л.
копченая паприка — 1 ст.л.
перец черный молотый
томатное пюре — 150 мл.
соевый соус — 2 ст.л.
соус чили — 1 ч.л.
мед — 2 ст.л.
горчица — 1 ст.л.
сахар — 1 ст.л.
чеснок — 3 зубчика
Рецепт приготовления
Натрите мясо солью, паприкой и перцем со всех сторон.
Заверните в фольгу и выложите в форму для выпечки.
Запекайте 1.5 часа в разогретой до 200 С духовке.
Пока запекается мясо, приготовьте глазурь.
В сотейник выложите томатное пюре, влейте соевый соус, добавьте соус чили, мед, горчицу, сахар (у меня был белый, но лучше использовать коричневый) и натрите чеснок.
Поставьте сотейник на плиту и доведите глазурь до кипения.
Достаньте корейку из фольги.
Сделайте через каждые 1 см глубокие поперечные надрезы, не доходя до низа 1 см.
Посолите мясо между каждого кусочка.
Смажьте свинину глазурью между разрезами, верх и бока.
Запекайте еще 15-20 минут.
Кушать подано
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