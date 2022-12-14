Вкусная свиная корейка в духовке

Ингредиенты

свинина (корейка) — 1.5 кг

соль — 1.5 ст.л.

копченая паприка — 1 ст.л.

перец черный молотый

томатное пюре — 150 мл.

соевый соус — 2 ст.л.

соус чили — 1 ч.л.

мед — 2 ст.л.

горчица — 1 ст.л.

сахар — 1 ст.л.

чеснок — 3 зубчика

Рецепт приготовления

Натрите мясо солью, паприкой и перцем со всех сторон.

Заверните в фольгу и выложите в форму для выпечки.

Запекайте 1.5 часа в разогретой до 200 С духовке.

Пока запекается мясо, приготовьте глазурь.

В сотейник выложите томатное пюре, влейте соевый соус, добавьте соус чили, мед, горчицу, сахар (у меня был белый, но лучше использовать коричневый) и натрите чеснок.

Поставьте сотейник на плиту и доведите глазурь до кипения.

Достаньте корейку из фольги.

Сделайте через каждые 1 см глубокие поперечные надрезы, не доходя до низа 1 см.

Посолите мясо между каждого кусочка.

Смажьте свинину глазурью между разрезами, верх и бока.

Запекайте еще 15-20 минут.

Кушать подано