Тортик без выпечки из печенья с творожным кремом

Сварить шоколадную помадку из 200 мл. воды, 5ст.л. какао, 5 ст.л. сахара до загустения. Приготовить крем: взбить 300 гр. творога , 4 ст.л. сметаны, 4 ст.л. сахара. Печенье выложить на блюдо, смазать приготовленным кремом и вишнями слоями. Сверху украсить кокосовой стружкой, конфетами и шоколадной помадкой. Поставить в холодильник на 2-4 часа для пропитки.