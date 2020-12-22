Тортик без выпечки из печенья с творожным кремом

Ингредиенты
- печенье - 360 г
- творог - 300 г
- сметана - 4 ст.л.
- сахар - 9 ст.л.
- вишни консервированные
- вода - 200 мл.,
- какао - 5 ст.л.
- украшение: кокосовая стружка, конфеты , желейные шарики, готовая шоколадная помадка.
Пошаговый рецепт приготовления
Сварить шоколадную помадку из 200 мл. воды, 5ст.л. какао, 5 ст.л. сахара до загустения. Приготовить крем: взбить 300 гр. творога , 4 ст.л. сметаны, 4 ст.л. сахара. Печенье выложить на блюдо, смазать приготовленным кремом и вишнями слоями. Сверху украсить кокосовой стружкой, конфетами и шоколадной помадкой. Поставить в холодильник на 2-4 часа для пропитки.
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