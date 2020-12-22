Четыре вкуса

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Тортик без выпечки из печенья с творожным кремом

Ингредиенты

  • печенье - 360 г
  • творог - 300 г
  • сметана - 4 ст.л.
  • сахар - 9 ст.л.
  • вишни консервированные
  • вода - 200 мл.,
  • какао - 5 ст.л.
  • украшение: кокосовая стружка, конфеты , желейные шарики, готовая шоколадная помадка.

Пошаговый рецепт приготовления

Сварить шоколадную помадку из 200 мл. воды, 5ст.л. какао, 5 ст.л. сахара до загустения. Приготовить крем: взбить 300 гр. творога , 4 ст.л. сметаны, 4 ст.л. сахара. Печенье выложить на блюдо, смазать приготовленным кремом и вишнями слоями. Сверху украсить кокосовой стружкой, конфетами и шоколадной помадкой. Поставить в холодильник на 2-4 часа для пропитки.

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