Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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12 национальных сладостей, которые не каждому будут по зубам

Пожалуй, никакое фирменное блюдо знаменитых шеф-поваров не сравнится с традиционными национальными вкусностями. Специфические ингредиенты и причудливые формы могут многое рассказать и о характере народа, и о его предпочтениях, и даже немного об истории.

Мы решили собрать самые удивительные и самые необычные национальные десерты, которыми могут порадовать туристов на разных концах планеты.

Батончик «Марс», поджаренный во фритюре — Шотландия

Торт-капля из чистой альпийской воды — Япония

Десерт из куриной грудки, риса, молока и сахара — Турция

Микс из традиционных американских пирогов — вишневого, тыквенного и яблочного — США

Чендол — сладкая лапша в кокосовом молоке с шоколадными бобами — Малайзия

Листья японского красного клена, жаренные в кляре — Япония

Желе из цветов османтуса — Китай

Пивной торт — Ирландия

Шоколадные макароны с тыквенными семечками и орехами — Италия

Торт с жгучим красным перцем — США

Жареное молоко — Испания

Торт из блинов с чаем маття и взбитыми сливками — Китай

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