12 национальных сладостей, которые не каждому будут по зубам

Пожалуй, никакое фирменное блюдо знаменитых шеф-поваров не сравнится с традиционными национальными вкусностями. Специфические ингредиенты и причудливые формы могут многое рассказать и о характере народа, и о его предпочтениях, и даже немного об истории.
Мы решили собрать самые удивительные и самые необычные национальные десерты, которыми могут порадовать туристов на разных концах планеты.
Батончик «Марс», поджаренный во фритюре — Шотландия
Торт-капля из чистой альпийской воды — Япония
Десерт из куриной грудки, риса, молока и сахара — Турция
Микс из традиционных американских пирогов — вишневого, тыквенного и яблочного — США
Чендол — сладкая лапша в кокосовом молоке с шоколадными бобами — Малайзия
Листья японского красного клена, жаренные в кляре — Япония
Желе из цветов османтуса — Китай
Пивной торт — Ирландия
Шоколадные макароны с тыквенными семечками и орехами — Италия
Торт с жгучим красным перцем — США
Жареное молоко — Испания
Торт из блинов с чаем маття и взбитыми сливками — Китай
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