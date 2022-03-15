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Винегрет с морской капустой

Фото к рецепту: Винегрет с добавлением морской капусты

Ингредиенты

  • для винегрета:
  • свёкла - 1 шт
  • морковь - 1 шт
  • картофель - 1 шт
  • морская капуста (консервы "салат дальневосточный") - 1 банка
  • огурец короткоплодный свежий - 1 шт
  • яблоко - 1 шт
  • лук зелёный (перья от одной луковицы)
  • икра рыбная ((для подачи, опционально, икра любая)
  • заправка:
  • масло подсолнечное ((нерафинированное) - 2 ст. л
  • чеснок - 2 зубчика
  • перец кайен (или красный, или чёрный) - 0, 25 ч л
  • соль

Рецепт приготовления

Овощи: свёклу; картофель; морковь варим "в мундире" или запекаем в фольге в духовке. Это сделать можно заранее. Откидываем содержимое банки с морской капустой на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Отправляем капусту в салатник. Все овощи и яблоко режем мелким кубиком. Отправляем к капусте. Соединяем.

Делаем заправку. В посуде соединяем мелко рубленный чеснок, перец кайен (любой вами любимый перец) с подсолнечным маслом. Я добавила буквально одну щепотку соли, т к буду подавать винегрет с тресковой икрой, а она достаточно солёная. Солите по вкусу. Можно подсолить уже готовый винегрет, а так же и поперчить. Если будут есть дети, то перчить заправку сразу не нужно.

Заправляем винегрет, накрываем крышкой и отправляем на немного в холодильник, чтобы он настоялся.

хотя его можно подать и сразу.

Подаём. Я подам каждому индивидуально, выложив каждому в маленькие салатники. Сверху положу по одной чайной ложке тресковой икры. Икру можно положить любую. В праздничные дни хорошо использовать красную икру. Икру можно заменить на кусочки солёной сельди или красной рыбы.

Фото рецепта

Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 1Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 2Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 3Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 4Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 5Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 6Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 7Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 8Винегрет с добавлением морской капусты: шаг 9
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