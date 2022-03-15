Винегрет с морской капустой

Рецепт приготовления

Овощи: свёклу; картофель; морковь варим "в мундире" или запекаем в фольге в духовке. Это сделать можно заранее. Откидываем содержимое банки с морской капустой на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Отправляем капусту в салатник. Все овощи и яблоко режем мелким кубиком. Отправляем к капусте. Соединяем.

Делаем заправку. В посуде соединяем мелко рубленный чеснок, перец кайен (любой вами любимый перец) с подсолнечным маслом. Я добавила буквально одну щепотку соли, т к буду подавать винегрет с тресковой икрой, а она достаточно солёная. Солите по вкусу. Можно подсолить уже готовый винегрет, а так же и поперчить. Если будут есть дети, то перчить заправку сразу не нужно.

Заправляем винегрет, накрываем крышкой и отправляем на немного в холодильник, чтобы он настоялся.

хотя его можно подать и сразу.

Подаём. Я подам каждому индивидуально, выложив каждому в маленькие салатники. Сверху положу по одной чайной ложке тресковой икры. Икру можно положить любую. В праздничные дни хорошо использовать красную икру. Икру можно заменить на кусочки солёной сельди или красной рыбы.