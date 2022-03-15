Винегрет с морской капустой

Ингредиенты
- для винегрета:
- свёкла - 1 шт
- морковь - 1 шт
- картофель - 1 шт
- морская капуста (консервы "салат дальневосточный") - 1 банка
- огурец короткоплодный свежий - 1 шт
- яблоко - 1 шт
- лук зелёный (перья от одной луковицы)
- икра рыбная ((для подачи, опционально, икра любая)
- заправка:
- масло подсолнечное ((нерафинированное) - 2 ст. л
- чеснок - 2 зубчика
- перец кайен (или красный, или чёрный) - 0, 25 ч л
- соль
Рецепт приготовления
Овощи: свёклу; картофель; морковь варим "в мундире" или запекаем в фольге в духовке. Это сделать можно заранее. Откидываем содержимое банки с морской капустой на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Отправляем капусту в салатник. Все овощи и яблоко режем мелким кубиком. Отправляем к капусте. Соединяем.
Делаем заправку. В посуде соединяем мелко рубленный чеснок, перец кайен (любой вами любимый перец) с подсолнечным маслом. Я добавила буквально одну щепотку соли, т к буду подавать винегрет с тресковой икрой, а она достаточно солёная. Солите по вкусу. Можно подсолить уже готовый винегрет, а так же и поперчить. Если будут есть дети, то перчить заправку сразу не нужно.
Заправляем винегрет, накрываем крышкой и отправляем на немного в холодильник, чтобы он настоялся.хотя его можно подать и сразу.
Подаём. Я подам каждому индивидуально, выложив каждому в маленькие салатники. Сверху положу по одной чайной ложке тресковой икры. Икру можно положить любую. В праздничные дни хорошо использовать красную икру. Икру можно заменить на кусочки солёной сельди или красной рыбы.
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