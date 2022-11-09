Рецепт вкусного закусочного торта на Новый год

Рецепт приготовления

Перец нарезаем на кубики.

Натираем сыр.

Смешиваем, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.

Выкладываем слой крекеров, сверху слой начинки из перца, далее снова слой крекеров.

2 вареных яйца натираем на терке целиком, а одно - разделив на белок и желток.

Нарезаем лук, добавляем к яйцам, выкладываем сметану и перемешиваем.

Получившуюся начинку выкладываем следующим слоем, затем снова слой крекеров.

Вилкой разминаем консервы, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.

Выкладываем рыбный слой, сверху финальный слой крекеров.

Смазываем сметаной и украшаем желтками, белками, перцем и луком.

Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.