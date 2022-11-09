Рецепт вкусного закусочного торта на Новый год

Ингредиенты
- сладкий перец
- 100 гр. сыра
- 300 гр. сметаны
- 300 гр. соленых крекеров
- 3 вареных яйца
- пучок зелёного лука
- 250 гр. рыбных консервов
Рецепт приготовления
Натираем сыр.
Смешиваем, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.
Выкладываем слой крекеров, сверху слой начинки из перца, далее снова слой крекеров.
2 вареных яйца натираем на терке целиком, а одно - разделив на белок и желток.
Нарезаем лук, добавляем к яйцам, выкладываем сметану и перемешиваем.
Получившуюся начинку выкладываем следующим слоем, затем снова слой крекеров.
Вилкой разминаем консервы, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.
Выкладываем рыбный слой, сверху финальный слой крекеров.
Смазываем сметаной и украшаем желтками, белками, перцем и луком.
Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.
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