Четыре вкуса

308 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Благодарю вас за рецептРецепт большого б...
  • Николаевна
    Спасибо за рецептРецепт сочных чеб...
  • Ивановна
    Благодарю за рецептВкусные куриные т...

Рецепт вкусного закусочного торта на Новый год

Фото к рецепту: Удачный закусочный торт на новый год 2023

Ингредиенты

  • сладкий перец
  • 100 гр. сыра
  • 300 гр. сметаны
  • 300 гр. соленых крекеров
  • 3 вареных яйца
  • пучок зелёного лука
  • 250 гр. рыбных консервов

Рецепт приготовления

Перец нарезаем на кубики.

Натираем сыр.

Смешиваем, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.

Выкладываем слой крекеров, сверху слой начинки из перца, далее снова слой крекеров.

2 вареных яйца натираем на терке целиком, а одно - разделив на белок и желток.

Нарезаем лук, добавляем к яйцам, выкладываем сметану и перемешиваем.

Получившуюся начинку выкладываем следующим слоем, затем снова слой крекеров.

Вилкой разминаем консервы, добавляем сметану, сушеный чеснок и перемешиваем.

Выкладываем рыбный слой, сверху финальный слой крекеров.

Смазываем сметаной и украшаем желтками, белками, перцем и луком.

Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.

Ссылка на первоисточник
рыбаобедрецептыприготовлениеужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх