Всем известно такое растение, как папоротник, которое весьма распространено в лесных массивах нашей страны, но не все знают, что это растение может использоваться в кулинарии. Прежде всего, речь идет о папоротнике под названием орляк, отличительной особенностью которого являются перьеобразные листья, формирующие треугольник. На Дальнем Востоке, а также в Китае, Японии, Корее и Новой Зеландии этот вид папоротника широко употребляется в пищу – он используется в салатах, жарится, запекается, солится и маринуется. В России почитателей блюд из папоротника не столь много, и совершенно напрасно, так как это растение имеет массу полезных свойств для организма, поэтому мы решили рассказать вам о том, как приготовить папоротник.

Папоротник орляк богат витаминами А, B2, В3 и С, а также медью, марганцем, железом, магнием и калием. Растение помогает укрепить иммунитет, нормализовать уровень холестерина, улучшить пищеварение, снять стресс и устранить воспалительные реакции. Японские ученые также доказали, что орляк способен выводить радионуклиды из организма. По содержанию белка папоротник орляк можно приравнять к злаковым культурам, поэтому при правильном приготовлении он легко усваивается организмом. Сразу стоит оговориться, что в кулинарии применяются исключительно молодые, еще не развернувшиеся побеги папоротника, напоминающие улиток. Именно они богаты питательными веществами и микроэлементами, тогда как взрослый папоротник непригоден для пищи, являясь горьким и ядовитым.

Собранные молодые побеги орляка следует очистить от нераспустившихся листочков и поместить на сутки в емкость со слегка подсоленной водой, которую требуется несколько раз поменять. Это необходимо для того, чтобы убрать из растения присущий ему горьковатый привкус. После вымачивания папоротник необходимо припустить в кипящей воде в течение 2-3 минут – затем можно приступать непосредственно к приготовлению. Если вы ограничены во времени, папоротник можно отварить без замачивания в 2-3 приема, каждый раз меняя воду. При этом важно довести подсоленную воду до кипения и сразу же откинуть папоротник на дуршлаг, чтобы растение не разварилось и не превратилось в малопривлекательную на вид кашу. Хранить собранные побеги папоротника следует не более двух дней. Ни в коем случае не употребляйте папоротник орляк в сыром виде – он обязательно должен пройти термическую обработку, иначе можете отравиться.

Помимо высокой питательной ценности основным преимуществом папоротника является то, что его побеги имеют характерный грибной вкус. В связи с этим из папоротника можно готовить аналогичные блюда, что и из грибов. Орляк можно добавлять в супы, салаты и запеканки, использовать в качестве начинки для пирожков, блинчиков и вареников, делать из него закуски, а также тушить, жарить и подавать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Если папоротник измельчить с помощью блендера, он может прекрасно дополнить соусы или подливки. Кроме того, папоротник можно засушить, засолить или замариновать для длительного хранения. Приведенные ниже рецепты подскажут вам, как приготовить папоротник, чтобы он получился вкусным и порадовал всех собравшихся за столом.

Папоротник, жаренный с овощами

Ингредиенты:

700-800 г папоротника орляк,

2 моркови,

2 луковицы,

3 зубчика чеснока,

сливочное или растительное масло для жарки,

соль по вкусу.

Приготовление:

Подготовленный папоротник нарезать кусочками длиной около 5 см. Разогреть масло в сковороде и добавить нарезанный полукольцами лук. Жарить около 2 минут, после чего добавить тертую морковь и жарить 10 минут. Выложить в сковороду папоротник и измельченный чеснок, накрыть крышкой и тушить около 7-10 минут, пока папоротник не приобретет желаемую консистенцию.

Свинина, тушенная с папоротником

Ингредиенты:

600-700 г папоротника орляк,

500 г свинины,

1 луковица,

1 морковь,

1 болгарский перец,

150 мл соевого соуса,

4 зубчика чеснока,

растительное масло,

специи по вкусу.

Приготовление:

Нагреть растительное масло в сковороде и выложить нарезанную небольшими кусочками свинину. Обжарить в течение нескольких минут, после чего добавить нарезанные овощи и жарить еще около 7 минут, помешивая. Влить 2/3 соевого соуса и тушить под крышкой на медленном огне до готовности, около 20-25 минут. Если жидкость испарилась, добавить немного воды. Выложить в сковороду подготовленный папоротник, нарезанный кусочками длиной 4-5 см, измельченный чеснок и специи по вкусу. Влить оставшийся соевый соус. Тушить около 5-7 минут, периодически перемешивая. За счет использования соевого соуса в данном блюде солить его не требуется.

Папоротник по-корейски

Ингредиенты:

400 г папоротника орляк,

1 луковица,

4 столовые ложки растительного масла,

4 столовые ложки соевого соуса,

1 столовая ложка приправы для моркови по-корейски,

3-4 зубчика чеснока (или больше по вкусу),

сушеный или свежий перец чили по вкусу.

Приготовление:

Подготовленный папоротник нарезать на кусочки длиной от 3 до 5 см. Нагреть растительное масло в сковороде и добавить нарезанный лук. Жарить до золотистого цвета, после чего добавить папоротник вместе с соевым соусом, приправой, пропущенным через пресс чесноком и перцем чили (сушеным или измельченным). Хорошо перемешать и тушить не более 2-3 минут. Следите за временем, чтобы папоротник оставался хрустящим. Остывшее блюдо можно подавать как закуску или как салат.

Папоротник в кляре

Ингредиенты:

500 г папоротника орляк,

1 яйцо,

3-4 столовые ложки муки,

3-4 столовые ложки молока,

растительное масло,

соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Термически обработанный папоротник нарезать длинными кусочками. Приготовить кляр, взбив яйцо с молоком и мукой. Приправить солью и перцем по вкусу. Разогреть растительное масло в сковороде и обжарить кусочки папоротника, предварительно окунув их в кляр, до золотистого цвета.

Папоротник маринованный

Ингредиенты:

1 кг папоротника,

3 столовые ложки соевого соуса,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

2 чайные ложки сахара,

2 чайные ложки соли,

1 головка чеснока,

100 мл растительного масла,

1 чайная ложка сушеного перца чили.

Приготовление:

Подготовленный папоротник нарезать кусочками длиной 3-5 см и выложить в кастрюлю. Приготовить маринад из соевого соуса, уксуса, соли и сахара. Полученным маринадом полить папоротник и хорошо перемешать. Чеснок пропустить через пресс и выложить поверх побегов в кастрюле. Нагреть растительное масло в сковороде, добавить перец чили и перемешать. Готовить около 1 минуты, после чего полить маслом побеги папоротника и тщательно перемешать. Поставить в холодильник для маринования на несколько часов.

Начинка из папоротника (для пирожков и блинчиков)

Ингредиенты:

600-700 г папоротника,

1 большая луковица,

100 мл молока или сметаны,

2 столовые ложки муки,

растительное масло,

соль по вкусу.

Приготовление:

Разогреть масло в сковороде и обжарить лук в течение 2-3 минут. Добавить нарезанный небольшими кусочками папоротник (предварительно отваренный) и жарить еще около 5 минут. Перемешать все с мукой и добавить молоко (или сметану). Перемешать еще раз, посолить по вкусу и довести до кипения, чтобы начинка загустела.

Зная, как приготовить папоротник, вы всегда будете иметь в запасе массу полезных диетических блюд, которые помогут разнообразить рацион питания и порадовать близких необычными кулинарными шедеврами. Приятного аппетита!

Светлана Попова