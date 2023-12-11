Рецепт вкусного рулета с хурмой

Ингредиенты
индюшиное филе – 1 кг
хурма – 2-3 шт.
бекон – 100-120 г
растительное масло – 2-3 ст.л.
соль
черный перец
рецепт приготовления
Подготовить мясо:
• обмыть и обсушить бумажным полотенцем
• зачистить мясо от лишнего жира и пленок
• «распустить» мясо, чтобы получился пласт, толщиной 1-2 см
• «отбить» мясо молотком
• посолить/поперчить мясо
Хурму очистить и разрезать на несколько долек
Выложить хурму по одному краю мясной основы
На небольшом расстоянии от хурмы выложить полоски бекона
Завернуть мясо в плотный рулет, начиная с того места, где лежит хурма
Обвязать рулет кулинарной нитью
Разогреть в сковороде масло
Обжарить на разогретом масле рулет со всех сторон до золотистой корочки
Выложить рулет в форму для запекания (по желанию, на дно формы предварительно можно выложить приправленные специями овощи)
Запекать рулет с хурмой 30-40 минут при температуре 180-200 градусов
Готовый рулет оставить до полного остывания, а затем завернуть в пленку и убрать в холодильник на 2-3 часа
Перед подачей не забудь удалить кулинарную нить
Кушать подано!
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