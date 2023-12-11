Рецепт вкусного рулета с хурмой

индюшиное филе – 1 кг

хурма – 2-3 шт.

бекон – 100-120 г

растительное масло – 2-3 ст.л.

соль

черный перец

Подготовить мясо:

• обмыть и обсушить бумажным полотенцем

• зачистить мясо от лишнего жира и пленок

• «распустить» мясо, чтобы получился пласт, толщиной 1-2 см

• «отбить» мясо молотком

• посолить/поперчить мясо

Хурму очистить и разрезать на несколько долек

Выложить хурму по одному краю мясной основы

На небольшом расстоянии от хурмы выложить полоски бекона

Завернуть мясо в плотный рулет, начиная с того места, где лежит хурма

Обвязать рулет кулинарной нитью

Разогреть в сковороде масло

Обжарить на разогретом масле рулет со всех сторон до золотистой корочки

Выложить рулет в форму для запекания (по желанию, на дно формы предварительно можно выложить приправленные специями овощи)

Запекать рулет с хурмой 30-40 минут при температуре 180-200 градусов

Готовый рулет оставить до полного остывания, а затем завернуть в пленку и убрать в холодильник на 2-3 часа

Перед подачей не забудь удалить кулинарную нить

Кушать подано!



