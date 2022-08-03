Рецепт яичных рулетов в азиатском стиле

Ингредиенты
яйца – 3 шт.
мясной фарш (куриный) – 300 гр.
морковь – 50-70 гр.
репчатый лук – 50-70 гр.
чеснок – 3 зубчика
имбирь – 20-30 гр.
соевый соус – 3 ст.л.
крахмал – 3 ст.л.
зеленый лук – 10-15 гр.
растительное масло – по необходимости
соль
Рецепт приготовления
1. Подготовить начинку:
• морковь натереть на крупной терке
• репчатый лук нарезать мелким кубиком
• зеленый лук мелко нарезать
• чеснок и имбирь измельчить (например, порубить ножом)
• смешать в одной миске фарш, тертую морковь, измельченные чеснок и имбирь, нарезанный лук (и зеленый, и репчатый), соевый соус и крахмал – хорошо перемешать
2. Убрать начинку в холодильник на 15-20 минут
3. Приготовить яичные блинчики:
• поставить сковороду на огонь – пусть нагревается (если сковорода без антипригарного покрытия – добавить растительное масло)
• разбить 1 яйцо в небольшую пиалку, добавить щепотку соли и слегка перемешать
• вылить яичную смесь на разогретую сковороду – поджарить яичный блинчик с одной стороны (переворачивать не нужно!)
• снять готовый блинчик со сковороды
• точно также приготовить еще два блинчика (1 яйцо – 1 блинчик)
4. Остудить яичные блинчики
5. Достать начинку из холодильника и разделить ее на три примерно одинаковые части
6. Выложить 1/3 часть начинки на 1 блинчик
7. Распределить начинку по всей поверхности блинчика – свернуть в рулет начинкой вовнутрь
8. Получившуюся заготовку выложить в жаропрочную форму для запекания
9. Точно также приготовить заготовки еще двух рулетов
10. Накрыть форму с рулетами фольгой – запекать 25-30 минут при температуре 200-210 градусов
11. Готовые рулеты нарезать ломтиками, толщиной 1-2 см
12. Выложить ломтики рулета на порционную тарелку, присыпать зеленым луком, черным молотым перцем и кунжутом
13. Подавать с соевым соусом и маринованным имбирем.
Кушать подано!
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