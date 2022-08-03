Рецепт яичных рулетов в азиатском стиле

Ингредиенты

яйца – 3 шт.

мясной фарш (куриный) – 300 гр.

морковь – 50-70 гр.

репчатый лук – 50-70 гр.

чеснок – 3 зубчика

имбирь – 20-30 гр.

соевый соус – 3 ст.л.

крахмал – 3 ст.л.

зеленый лук – 10-15 гр.

растительное масло – по необходимости

соль

Рецепт приготовления

1. Подготовить начинку:

• морковь натереть на крупной терке

• репчатый лук нарезать мелким кубиком

• зеленый лук мелко нарезать

• чеснок и имбирь измельчить (например, порубить ножом)

• смешать в одной миске фарш, тертую морковь, измельченные чеснок и имбирь, нарезанный лук (и зеленый, и репчатый), соевый соус и крахмал – хорошо перемешать

2. Убрать начинку в холодильник на 15-20 минут

3. Приготовить яичные блинчики:

• поставить сковороду на огонь – пусть нагревается (если сковорода без антипригарного покрытия – добавить растительное масло)

• разбить 1 яйцо в небольшую пиалку, добавить щепотку соли и слегка перемешать

• вылить яичную смесь на разогретую сковороду – поджарить яичный блинчик с одной стороны (переворачивать не нужно!)

• снять готовый блинчик со сковороды

• точно также приготовить еще два блинчика (1 яйцо – 1 блинчик)

4. Остудить яичные блинчики

5. Достать начинку из холодильника и разделить ее на три примерно одинаковые части

6. Выложить 1/3 часть начинки на 1 блинчик

7. Распределить начинку по всей поверхности блинчика – свернуть в рулет начинкой вовнутрь

8. Получившуюся заготовку выложить в жаропрочную форму для запекания

9. Точно также приготовить заготовки еще двух рулетов

10. Накрыть форму с рулетами фольгой – запекать 25-30 минут при температуре 200-210 градусов

11. Готовые рулеты нарезать ломтиками, толщиной 1-2 см

12. Выложить ломтики рулета на порционную тарелку, присыпать зеленым луком, черным молотым перцем и кунжутом

13. Подавать с соевым соусом и маринованным имбирем.

Кушать подано!