Четыре вкуса

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Рагу из молодых овощей

Фото к рецепту: Рагу из молодых овощей

Ингредиенты

  • молодой картофель – 500 гр.
  • горошек – 400 гр.
  • зеленый лук – 3-4 шт.
  • кабачки – 1 шт.
  • перец – 2 шт.
  • помидоры – 500 гр.
  • масло подсолнечное
  • соль
  • черный перец

Рецепт приготовления

Молодой картофель нарежьте на 4 части дольками.

Лучше возьмите некрупный картофель.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите картофель.

Обжарьте помешивая до появления золотистой корочки.

Добавьте к картофелю нарезанный зеленый лук и сладкий перец.

Тушите помешивая 2-3 минуты.

Кабачок нарежьте некрупно и положите его в сковороду.

Тушите также еще 2 минуты.

Нарежьте помидоры и тонкими слайсами чеснок.

Добавьте в сковороду молодой, зеленый горошек.

Добавьте помидоры и чеснок.

Приправьте черным молотым перцем.

Посодите

Аккуратно перемешайте все овощи.

Накройте сковороду крышкой и оставьте на 10 минут.

Готовое рагу подаем к столу.

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