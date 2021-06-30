Рагу из молодых овощей

Ингредиенты
- молодой картофель – 500 гр.
- горошек – 400 гр.
- зеленый лук – 3-4 шт.
- кабачки – 1 шт.
- перец – 2 шт.
- помидоры – 500 гр.
- масло подсолнечное
- соль
- черный перец
Рецепт приготовления
Молодой картофель нарежьте на 4 части дольками.
Лучше возьмите некрупный картофель.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите картофель.
Обжарьте помешивая до появления золотистой корочки.
Добавьте к картофелю нарезанный зеленый лук и сладкий перец.
Тушите помешивая 2-3 минуты.
Кабачок нарежьте некрупно и положите его в сковороду.
Тушите также еще 2 минуты.
Нарежьте помидоры и тонкими слайсами чеснок.
Добавьте в сковороду молодой, зеленый горошек.
Добавьте помидоры и чеснок.
Приправьте черным молотым перцем.
Посодите
Аккуратно перемешайте все овощи.
Накройте сковороду крышкой и оставьте на 10 минут.
Готовое рагу подаем к столу.
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