Новогодний салат «Сапожок деда мороза»

курица копченая - 300 гр.

сыр полутвердый - 150 гр.

лук - 1 шт.

яйцо - 4 шт.

гранат - 1 шт. (крупный)

майонез

уксус

Рецепт приготовления

Нарежьте небольшую луковицу кубиками.

Залейте лук водой и уксусом в соотношении 1:1.

Возьмите 4 яйца и отделите белки от двух яиц.

Натрите их на мелкой терке.

И уберите в сторону, они понадобятся для украшения.

Остальные яйца натрите на крупной терке.

150 г полутвердого сыра натрите на крупной терке.

300 г копченой курицы нарежьте небольшими кубиками.

Соедините мясо, яйца, сыр, процеженный от маринада лук.

Заправьте майонезом и перемешайте.

Выложите салат на большое блюдце и сформируйте в виде сапога.

Белком сделайте пушок.

Зернами граната посыпьте весь сапожок.

Из сыра сделайте застежки.

Вкусный салат с гранатом и курицей готов.

Отправьте в холодильник на пару часов для пропитки.

Кушать подано!