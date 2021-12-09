Новогодний салат «Сапожок деда мороза»

Ингредиенты
курица копченая - 300 гр.
сыр полутвердый - 150 гр.
лук - 1 шт.
яйцо - 4 шт.
гранат - 1 шт. (крупный)
майонез
уксус
Рецепт приготовления
Нарежьте небольшую луковицу кубиками.
Залейте лук водой и уксусом в соотношении 1:1.
Возьмите 4 яйца и отделите белки от двух яиц.
Натрите их на мелкой терке.
И уберите в сторону, они понадобятся для украшения.
Остальные яйца натрите на крупной терке.
150 г полутвердого сыра натрите на крупной терке.
300 г копченой курицы нарежьте небольшими кубиками.
Соедините мясо, яйца, сыр, процеженный от маринада лук.
Заправьте майонезом и перемешайте.
Выложите салат на большое блюдце и сформируйте в виде сапога.
Белком сделайте пушок.
Зернами граната посыпьте весь сапожок.
Из сыра сделайте застежки.
Вкусный салат с гранатом и курицей готов.
Отправьте в холодильник на пару часов для пропитки.
Кушать подано!
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