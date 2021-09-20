Заправка из помидоров на зиму

Рецепт приготовления

Помидоры вымойте. Вскипятите воду. Ошпарьте кипятком в течении 12-15 секунд только в кипящей воде.

Удалите с помидор шкурку и нарежьте произвольно.

Положите помидоры в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте соль и варите без крышки 60-70 минут.

Добавьте растительное масло 1 ст. ложка на 1 литр помидорной заправки, продолжайте варить ещё 10-15 минут.

Выложить заправку в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните и дайте остыть.

Кушать подано!