Заправка из помидоров на зиму

Ингредиенты
- помидоры – 5 кг.
- соль не йодированная – 1 ст.л.
- масло растительное – 5 ст.л.
Рецепт приготовления
Помидоры вымойте. Вскипятите воду. Ошпарьте кипятком в течении 12-15 секунд только в кипящей воде.
Удалите с помидор шкурку и нарежьте произвольно.
Положите помидоры в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте соль и варите без крышки 60-70 минут.
Добавьте растительное масло 1 ст. ложка на 1 литр помидорной заправки, продолжайте варить ещё 10-15 минут.
Выложить заправку в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните и дайте остыть.
Кушать подано!
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