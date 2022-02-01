Рецепт приготовления ряженки в домашних условиях

Ингредиенты
- 3 л. коровьего молока
- 8 ст.л. сметаны
- сахар кто любит ряженку сладкой
Рецепт приготовления
Наливаем молоко в кастрюлю, ставим на огонь и доводим его до кипения (периодически помешивайте).
Даем прокипеть 2-3 минуты, пока усядется пена.
Снимаем с огня, на этом этапе можно добавить сахар, кто любит ряженку сладкой.
Разогреваем духовку 100-120 градусов и ставим молоко на 4 часа.
Молоко должно приобрести светло-кремовый цвет.
- После, вынимаем молоко из духовки, снимаем пленку покрывшую молоко (эта пленка покрывается на ряженку сверху когда уже разольем молоко по баночкам, это по желанию).
Молоко нужно охладить до комнатной температуры и процедить, затем разливаем по емкостям (я использую 0,5 л баночки), не доливая 2 см доверху.
Добавляем в каждую банку 2 ст.л сметаны (я использую только домашнюю), хорошо размешиваем, закручиваем баночки крышками.
Укутываем хорошо полотенцами, ставим в теплое место минимум на 8 часов.
Когда прошло 8 часов, рекомендую ряженку перед употреблением охладить.
Рекомендую молоко и сметану брать только ДОМАШНУЮ).
Из 3-х литров молока выходит 2 л ряженки.
Пить подано!
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