Хочу предложить вам еще один замечательный рецепт: очень мягкие домашние пирожки с картошкой. Пирожки готовятся очень быстро и весьма легко, получаются нереально вкусными и сытными. Начинка для пирожков может быть абсолютно любой, на ваш вкус. А секрет необыкновенно вкусного, нежного и пышного теста в его приготовлении: оно замешано на картофельном отваре. Благодаря этому домашние пирожки получаются очень мягкими, прямо тают во рту.

Ингредиенты:

картофельный отвар — 200 миллилитров;

дрожжи сухие — 1 чайная ложка;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

мука — 2,5 стакана (325 грамм);

картофель — 3-4 штуки;

лук — 2 штуки;

перец;

зелень — 1 щепотка.

Очень мягкие домашние пирожки с картошкой. Пошаговый рецепт

Первым делом берем картофель, моем, чистим, режем на четыре части. Перекладываем картошку в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту, чтобы картошечка сварилась. Когда картофель закипит, нужно снять с него пену, и сделать тише огонь— и сразу же посолить, чтобы картофель получился вкусным! Затем берем сковородку, тоже ставим ее на огонь, наливаем в нее подсолнечное масло и ждем, пока сковорода разогреется. Пока сковорода нагревается, чистим лук и мелко крошим. После того, как лук покрошили, отправляем его в сковороду, посыпаем перцем и делаем огонь тише. Совет. Перец в лук нужно положить обязательно, тогда вкуснее получится. Лук жарим до золотистого цвета. Когда лук поджарится, мы его положим в отдельную мисочку и поставим остывать. Тем временем картофель уже приготовился. Сливаем водичку, в которой варился наш картофель: но ее не выливаем — она нам еще понадобится. Берем толкушку, и толчем наш картофель до консистенции пюре. Картошка должна получиться сухой, но ни воду, ни масло мы не добавляем. В толченую картошку добавляем наш золотистый лучок и тщательно перемешиваем. Туда же отправляем немного черного молотого перца и щепотку зеленого укропа. Теперь берем 200 миллилитров картофельного бульона: он не должен быть горячим, а должен быть теплым. Нам понадобится глубокая миска: в ней мы будем замешивать наше тесто. В миску выливаем картофельный бульончик и засыпаем туда одну чайную ложку сухих дрожжей, столовую ложку сахара и все хорошенько перемешиваем. Затем добавляем туда одну чайную ложечку соли, потом можно смело добавлять муку (нам понадобится 325 грамм) и всё тщательно замешиваем. У нас должно получиться такое липковатое тесто: сразу же накрываем его пищевой пленкой и оставляем тесто на 20 минут. Через 20 минут тесто стало мягким и эластичным. Берем 2 ложки муки, высыпаем на стол и разравниваем по поверхности. На муку выкладываем тесто и вымешиваем его буквально 5-7 минут: после замешивания тесто не должно липнуть к рукам. Совет. Чтобы тесто не прилипало к рукам, их нужно смазать подсолнечным маслом. Замешенное тесто делим на 2 равные половины, из половинок раскатываем колбаски. Каждую режем на небольшие кусочки (среднего размера). Берем один кусочек и пальчиками его растягиваем. Совет. Края должны быть тоньше, чем серединка, чтобы начинка не порвала тесто. Берем одну ложку начинки и выкладываем ее на тесто, защипываем края и у нас получится пирожок. Так делаем со всеми остальными заготовками, потом будем жарить. Ставим сковороду на плиту, наливаем подсолнечное масло, и жарим пирожки на медленном огне, с двух сторон, до золотистого цвета.

Вот и приготовили мы домашние пирожки: они получились очень мягкие и нереально вкусные. Их аромат не оставит равнодушными даже соседей, которые услышат этот чудесный аромат. Приятного аппетита, готовьте с удовольствием и прекрасным настроением!