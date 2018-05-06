Дорада или сибас: что выбрать и как приготовить дома

Дорада, или золотистый спар, — один из самых распространённых видов рыб в Средиземноморье. Конечно, чаще всего встречается искусственно выращенная рыба, по

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), её успешно выращивают в Греции, Турции, Италии и Испании. Обычно вес одной рыбы варьируется от 300 граммов до килограмма. Главная отличительная черта дорады — золотистая полоска на выпуклом лбу, поэтому она и называется золотистым спаром.

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Дораду особенно ценят за малое количество костей и универсальность — её можно есть как сырой, так и готовить самыми разными способами.