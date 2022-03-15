Рецепт салата с грейпфрутом

грейпфрут (очищенный от кожицы и плёнок) - 90 гр.

помидоры чери - 20 гр.

перец болгарский - 25 гр.

оливки зелёные - 15 гр.

сок лимонный - 1 ч.л.

масло оливковое - 1 ч.л.

зелень (укроп и петрушка) - 1 веточка

Рецепт приготовления

Берём салатник.

Перец сладкий красный тонко нарезаем соломкой, чери - пополам.

Оливки оставляем целые.

Грейпфрут чистим и освобождаем дольки от белых плёнок непосредственно прямо над салатником, чтобы не потерять стекающий сок с него.

Поливаем лимонным соком и заправляем маслом.

Добавляем мелко порезанную зелень и перемешиваем.

Можно посолить по вкусу и поперчить. Я этого не делала.

Красиво подаём салат.