Рецепт салата с грейпфрутом

Ингредиенты
грейпфрут (очищенный от кожицы и плёнок) - 90 гр.
помидоры чери - 20 гр.
перец болгарский - 25 гр.
оливки зелёные - 15 гр.
сок лимонный - 1 ч.л.
масло оливковое - 1 ч.л.
зелень (укроп и петрушка) - 1 веточка
Рецепт приготовления
Берём салатник.
Перец сладкий красный тонко нарезаем соломкой, чери - пополам.
Оливки оставляем целые.
Грейпфрут чистим и освобождаем дольки от белых плёнок непосредственно прямо над салатником, чтобы не потерять стекающий сок с него.
Поливаем лимонным соком и заправляем маслом.
Добавляем мелко порезанную зелень и перемешиваем.
Можно посолить по вкусу и поперчить. Я этого не делала.
Красиво подаём салат.
Свежие комментарии