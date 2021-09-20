Готовим куриные сердечки в горчично-сырном соусе

Рецепт приготовления

Куриные сердечки помойте, обрежьте соединительную ткань и обжарьте на растительном масле до полуготовности.

Положите сливки, горчицу, хорошо перемайте и протушите под закрытой крышкой сердечки в сливочно-горчичном соусе 10 минут. За это время натрите сыр на мелкой терке. Добавьте к сердечкам сыр, и когда он полностью расплавится, уберите блюдо с огня.

Подавайте сердечки с макаронами, рисом, картофельным пюре – они хороши с любым гарниром.

Кушать подано!