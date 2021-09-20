Готовим куриные сердечки в горчично-сырном соусе

Ингредиенты
- куриные сердечки – 1 кг.
- сливки – 250 мл.
- горчица – 2 ст.л.
- сыр твердый – 150 гр.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль
- перец черный молотый
Рецепт приготовления
Куриные сердечки помойте, обрежьте соединительную ткань и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
Положите сливки, горчицу, хорошо перемайте и протушите под закрытой крышкой сердечки в сливочно-горчичном соусе 10 минут. За это время натрите сыр на мелкой терке. Добавьте к сердечкам сыр, и когда он полностью расплавится, уберите блюдо с огня.
Подавайте сердечки с макаронами, рисом, картофельным пюре – они хороши с любым гарниром.
Кушать подано!
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