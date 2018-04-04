Четыре вкуса

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Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

Рыбные фрикадельки в сливочном соусеРыбные фрикадельки в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • Фарш рыбный — 250 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сухари (молотые) — 3–4 ст. л.
  • Сливки молочные (30%) — 300 мл
  • Сыр (тертый) — 50–100 г
  • Брокколи — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Белый перец — по вкусу

Приготовление:

1. В рыбный фарш (у меня из красной рыбы) прокрутить или очень мелко нарезать небольшую луковицу. Добавить молотые сухари (ориентируйтесь по густоте фарша: если фарш жидковат, положите чуть больше сухарей), соль и белый перец по вкусу.Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

2. Слепить фрикадельки (величину выбирайте в зависимости от объемов формы, в которой будете запекать).Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

3. Разобрать брокколи на небольшие соцветия. Можно обойтись и без брокколи.Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

4. Фрикадельки выложить в порционные формочки или в большую форму и отправить в духовку буквально на 5 минут при 200 градусах, чтобы фрикадельки немного «схватились».Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

5. Приготовить соус: в миску вылить сливки, добавить тертый сыр, соль, перец по вкусу.Рыбные фрикадельки в сливочном соусе
6. Достать формочки из духовки, между фрикадельками выложить брокколи (по желанию).Рыбные фрикадельки в сливочном соусе
7. Залить фрикадельки соусом и отправить в духовку при 180–190 градусах еще на 20 мин.Рыбные фрикадельки в сливочном соусе
8. Все очень быстро и очень вкусно!Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

Приятного аппетита!

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