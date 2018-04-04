Рыбные фрикадельки в сливочном соусе

Ингредиенты:

Фарш рыбный — 250 г

Лук — 1 шт.

Сухари (молотые) — 3–4 ст. л.

Сливки молочные (30%) — 300 мл

Сыр (тертый) — 50–100 г

Брокколи — по вкусу

Соль — по вкусу

Белый перец — по вкусу

Приготовление:

1. В рыбный фарш (у меня из красной рыбы) прокрутить или очень мелко нарезать небольшую луковицу. Добавить молотые сухари (ориентируйтесь по густоте фарша: если фарш жидковат, положите чуть больше сухарей), соль и белый перец по вкусу.

2. Слепить фрикадельки (величину выбирайте в зависимости от объемов формы, в которой будете запекать).

3. Разобрать брокколи на небольшие соцветия. Можно обойтись и без брокколи.

4. Фрикадельки выложить в порционные формочки или в большую форму и отправить в духовку буквально на 5 минут при 200 градусах, чтобы фрикадельки немного «схватились».

5. Приготовить соус: в миску вылить сливки, добавить тертый сыр, соль, перец по вкусу.

6. Достать формочки из духовки, между фрикадельками выложить брокколи (по желанию).

7. Залить фрикадельки соусом и отправить в духовку при 180–190 градусах еще на 20 мин.

8. Все очень быстро и очень вкусно!

Приятного аппетита!