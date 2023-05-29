Четыре вкуса

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Шарики из курицы в сливочном соусе

Фото к рецепту: Куриные шарики с начинкой и сливочным соусом

Ингредиенты

куриный фарш — 500 гр.

лук — 1/2 головки

соль — 1+1 ч.л.

чесночный порошок — 1 ч.л.

перец — 1/4 ч.л.

моцарелла — 50 гр.

бекон — 12 слайсов

сливочное масло — 20 гр.

чеснок — 2-3 зубчика

моцарелла — 30 гр.

сливки 20% — 250 мл.

прованские травы — 1/4 ч.л.

пармезан — 30 гр.

Рецепт приготовления

В миску выложите куриный фарш, добавьте лук, соль, чесночный порошок и перец.

Перемешайте.

Сыр нарежьте небольшими кусочками.

Из фарша сделайте лепешки.

На середину положите кусочек сыра и сформируйте круглые котлетки.

Заверни котлеты в бекон.

Запекайте 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

В сковороде растопите сливочное масло.

Выложите чеснок и обжарьте его в течение 30 секунд.

Затем влейте сливки, добавьте соль и прованские травы.

Перемешайте и прогрейте сливки.

Добавьте тертую моцареллу и пармезан.

Готовьте до растворения сыра.

Подавайте котлетки с гарниром и сливочным соусом.

Кушать подано!

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