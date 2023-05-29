Шарики из курицы в сливочном соусе

Ингредиенты
куриный фарш — 500 гр.
лук — 1/2 головки
соль — 1+1 ч.л.
чесночный порошок — 1 ч.л.
перец — 1/4 ч.л.
моцарелла — 50 гр.
бекон — 12 слайсов
сливочное масло — 20 гр.
чеснок — 2-3 зубчика
моцарелла — 30 гр.
сливки 20% — 250 мл.
прованские травы — 1/4 ч.л.
пармезан — 30 гр.
Рецепт приготовления
В миску выложите куриный фарш, добавьте лук, соль, чесночный порошок и перец.
Перемешайте.
Сыр нарежьте небольшими кусочками.
Из фарша сделайте лепешки.
На середину положите кусочек сыра и сформируйте круглые котлетки.
Заверни котлеты в бекон.
Запекайте 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
В сковороде растопите сливочное масло.
Выложите чеснок и обжарьте его в течение 30 секунд.
Затем влейте сливки, добавьте соль и прованские травы.
Перемешайте и прогрейте сливки.
Добавьте тертую моцареллу и пармезан.
Готовьте до растворения сыра.
Подавайте котлетки с гарниром и сливочным соусом.
Кушать подано!
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