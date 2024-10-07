Вкусный десерт из фиников с орехами

финики - 25 шт.

инжир сушеный - 3 шт.

медовая курага - 3 шт.

фисташки - 15-20 шт.

миндаль - 15 шт.

фундук - 15 шт.

кешью - 15 шт.

арахисовая паста - 2 ст.л.

молочный шоколад - 150 г

чёрный шоколад - 150 г

Для фиников с начинкой лучше использовать королевские финики, они большие и более мясистые, чем финики других сортов.

Финики моем под проточной водой и обмакиваем бумажным полотенцем, нужно чтобы финики были сухие.

Вдоль финика делаем надрез и удаляем косточки.

Я финики буду делать с 5-ю начинками.

Первая начинка: берем сушеный инжир, разрезаем на 3 части.

Среднюю часть с хвостиком я не использую.

А две другие части закладываем в финики.

Вторая начинка: медовую курагу разрезаем пополам, в каждой половинке делаем надрез и в курагу закладываем фисташки.

А затем курагой с фисташками начиняем финики.

Следующие две начинки из орехов: миндаля и фундука.

В финики закладываем по несколько орехов миндаля, а затем фундук.

И последняя начинка с арахисовой пастой и орехами кешью.

Финики заполняем арахисовой пастой и закладываем орехи кешью.

Финики покрываю молочным или чёрным шоколадом, поэтому его нужно растопить.

Финики окунаем в растопленный шоколад и выкладываем на решетку.

Украшаю также растопленным белым и чёрным шоколадом.

Для приготовления такого вкусного десерта можно экспериментировать с начинками и приготовить финики с начинкой на свой вкус.

Кушать подано!