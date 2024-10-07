Вкусный десерт из фиников с орехами

Ингредиенты
финики - 25 шт.
инжир сушеный - 3 шт.
медовая курага - 3 шт.
фисташки - 15-20 шт.
миндаль - 15 шт.
фундук - 15 шт.
кешью - 15 шт.
арахисовая паста - 2 ст.л.
молочный шоколад - 150 г
чёрный шоколад - 150 г
Рецепт приготовления
Для фиников с начинкой лучше использовать королевские финики, они большие и более мясистые, чем финики других сортов.
Финики моем под проточной водой и обмакиваем бумажным полотенцем, нужно чтобы финики были сухие.
Вдоль финика делаем надрез и удаляем косточки.
Я финики буду делать с 5-ю начинками.
Первая начинка: берем сушеный инжир, разрезаем на 3 части.
Среднюю часть с хвостиком я не использую.
А две другие части закладываем в финики.
Вторая начинка: медовую курагу разрезаем пополам, в каждой половинке делаем надрез и в курагу закладываем фисташки.
А затем курагой с фисташками начиняем финики.
Следующие две начинки из орехов: миндаля и фундука.
В финики закладываем по несколько орехов миндаля, а затем фундук.
И последняя начинка с арахисовой пастой и орехами кешью.
Финики заполняем арахисовой пастой и закладываем орехи кешью.
Финики покрываю молочным или чёрным шоколадом, поэтому его нужно растопить.
Финики окунаем в растопленный шоколад и выкладываем на решетку.
Украшаю также растопленным белым и чёрным шоколадом.
Для приготовления такого вкусного десерта можно экспериментировать с начинками и приготовить финики с начинкой на свой вкус.
Кушать подано!
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