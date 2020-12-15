Праздничный бутербродный торт

Ингредиенты
- тостовый хлеб 10 ломтиков
- творожный (сливочный) сыр 300 гр.
- йогурт без наполнителя или не густая сметана 150 гр.
- майонез 1 ст.л.
- с/солёная рыба 100-130 гр.
- 2 отварных яйца
- зелень укропа
- лимонный сок 1 ч.л.
- огурец 1 шт.
- соль
- перец
- для украшения помидоры черри, свежий огурец, немного рыбы с/солёной, икра , листья салата.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Приготовим крем: смешаем творожный сливочный сыр с натуральным йогуртом без добавок (можно заменить не густой сметаной), добавим лимонный сок 1 ч.л., соль, перец по вкусу.
Около 2 ст.л. отложим на смазывание боков и верха будущего торта, а остальную массу поделим поровну на 2 части для двух разных начинок.
2. Для первой начинки к крему добавляем мелко рубленный укроп и мелко нарезанную красную с/солёную рыбу.
Перемешиваем и первая начинка готова!
3. Для второй начинки, к крему добавляем натёртые на мелкой тёрке отварные куриные яйца, также добавляем 1 ст.л. майонеза и перемешиваем.
Начинка вторая готова!
4. С тостового хлеба срезаем все корочки.
Огурец нарезаем тонкими кружками.
5. Берём подходящее сервировочное блюдо и выкладываем 2 ломтика хлеба, на них распределяем половину яичной начинки, затем слой свежих огурцов, поверх слой хлеба - половина рыбной начинки.
Каждый слой немного придавливаем.
Затем снова хлеб и вторая половина яичной начинки, слой огурцов; слой хлеба и вторая половина рыбной начинки.
6. Накрываем последними двумя ломтиками хлеба и обмазываем бока и верх торта отложенным ранее кремом.
Отправляем минут на 30 в холодильник настояться.
7. Украшаем по желанию!
Я украсила свежим огурцом, помидорами черри и розочками из красной рыбы) и чуточку красной икры)
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