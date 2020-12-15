Праздничный бутербродный торт

1. Приготовим крем: смешаем творожный сливочный сыр с натуральным йогуртом без добавок (можно заменить не густой сметаной), добавим лимонный сок 1 ч.л., соль, перец по вкусу.

Около 2 ст.л. отложим на смазывание боков и верха будущего торта, а остальную массу поделим поровну на 2 части для двух разных начинок.

2. Для первой начинки к крему добавляем мелко рубленный укроп и мелко нарезанную красную с/солёную рыбу.

Перемешиваем и первая начинка готова!

3. Для второй начинки, к крему добавляем натёртые на мелкой тёрке отварные куриные яйца, также добавляем 1 ст.л. майонеза и перемешиваем.

Начинка вторая готова!

4. С тостового хлеба срезаем все корочки.

Огурец нарезаем тонкими кружками.

5. Берём подходящее сервировочное блюдо и выкладываем 2 ломтика хлеба, на них распределяем половину яичной начинки, затем слой свежих огурцов, поверх слой хлеба - половина рыбной начинки.

Каждый слой немного придавливаем.

Затем снова хлеб и вторая половина яичной начинки, слой огурцов; слой хлеба и вторая половина рыбной начинки.

6. Накрываем последними двумя ломтиками хлеба и обмазываем бока и верх торта отложенным ранее кремом.

Отправляем минут на 30 в холодильник настояться.

7. Украшаем по желанию!

Я украсила свежим огурцом, помидорами черри и розочками из красной рыбы) и чуточку красной икры)