Рецепт вкусных слоек с сыром и колбасой

На терке натираем сыр и колбасу.

Можно взять вареную колбасу или ветчину.

Слоено-дрожжевое тесто раскатываем в пласт толщиной около 1 см и поверх равномерно распределяем сыр, колбасу и посыпаем зеленью.

Аккуратно сворачиваем в рулет и нарезаем на равные кусочки.

Перекладываем кусочки на противень с пергаментом или ковриком для выпечки и смазываем желтком.

Запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Кушать подано!