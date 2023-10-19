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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных слоек с сыром и колбасой

Фото к рецепту: Слойки с колбасой и сыром

Ингредиенты

  • сыр 200 г
  • колбаса/ветчина 200 г
  • слоено-дрожжевое тесто 0.5 кг
  • зелень
  • желток 2 шт.

Рецепт приготовления

На терке натираем сыр и колбасу.

Можно взять вареную колбасу или ветчину.

Слоено-дрожжевое тесто раскатываем в пласт толщиной около 1 см и поверх равномерно распределяем сыр, колбасу и посыпаем зеленью.

Аккуратно сворачиваем в рулет и нарезаем на равные кусочки.

Перекладываем кусочки на противень с пергаментом или ковриком для выпечки и смазываем желтком.

Запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Кушать подано!

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