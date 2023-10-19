Рецепт вкусных слоек с сыром и колбасой

Ингредиенты
- сыр 200 г
- колбаса/ветчина 200 г
- слоено-дрожжевое тесто 0.5 кг
- зелень
- желток 2 шт.
Рецепт приготовления
На терке натираем сыр и колбасу.
Можно взять вареную колбасу или ветчину.
Слоено-дрожжевое тесто раскатываем в пласт толщиной около 1 см и поверх равномерно распределяем сыр, колбасу и посыпаем зеленью.
Аккуратно сворачиваем в рулет и нарезаем на равные кусочки.
Перекладываем кусочки на противень с пергаментом или ковриком для выпечки и смазываем желтком.
Запекаем 25-30 минут при 180 градусах.
Кушать подано!
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