Четыре вкуса

308 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат с грейпфрутом

Салат с грейпфрутом

Салат с грейпфрутом - это блюдо, которое соединяет в себе максимум пользы и вкуса!

К сожалению, мою любовь к этому фрукту в семье никто не разделяет, поэтому готовлю этот салат исключительно для себя. Зато сколько удовольствия и витаминов в этой порции! А если ещё и грейпфрут зрелый, сладкий, то никаких конфет не надо - только этот салат!

Если же ваши близкие разделяют любовь к цитрусовым, вы сможете легко увеличить порцию салата - достаточно лишь взять побольше ингредиентов.

Секретный ингредиент

Несмотря на то, что этот салат является легким и полезным, есть в нем один вкуснейший компонент, далекий от диетического - сухарики. Но это не страшно - можно иногда себе позволить! Особенно в компании с фруктами и зеленью!

Ингредиенты для салата с грейпфрутом

Салат с грейпфрутом: Ингредиенты
  • Грейпфрут - 1 шт.
  • Жареный соленый арахис - 20 г
  • Сухарики - 15 г
  • Листовой салат - 1 пучок
  • Лимонный сок - 1 ч.л.
  • Оливковое масло - 1 ч.л.
  • Петрушка - 2 веточки
  • Зеленый лук - 2 веточки

Рецепт салата с грейпфрутом

  1. Салат с грейпфрутом: Промываем, обсушиваем и рвем листья салатаЛистья салата промываем, обсушиваем и рвем руками, а затем выкладываем на тарелку.
  2. Салат с грейпфрутом: Чистим и режем грейпфрут, соединяем с листьями салата и лукомБерем грейпфрут средне-крупного размера, приблизительно 390 г. Моем его, снимаем кожицу, удаляем все белые пленки и перегородки. Режем мякоть кусочками средней величины и выкладываем на листья салата, а затем присыпаем небольшим количеством порезанного слегка наискось зеленого лука.
  3. Салат с грейпфрутом: Добавляем жареный арахис и сухарикиСверху выкладываем жареный арахис. Следом отправляем к остальным ингредиентам сухарики. Сухарики я взяла магазинные, из белого хлеба. Арахис тоже использовала готовый, но можно взять сырой и обжарить его на сухой сковороде с солью.
  4. Салат с грейпфрутом: Промываем, обсушиваем и добавляем в салат петрушкуВеточки петрушки промываем, обсушиваем, разделяем на листочки и выкладываем сверху. Сбрызгиваем салат оливковым нерафинированным маслом и соком лимона.
  5. Салат с грейпфрутомВот и все! Теперь можно наслаждаться ярким, витаминным салатом с чудесным свежим вкусом!

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
УжинХолодные закускиХудеемГарниры и соусыЗдоровое питание
Обсудить

Картина дня

наверх