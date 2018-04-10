Салат с грейпфрутом - это блюдо, которое соединяет в себе максимум пользы и вкуса!

К сожалению, мою любовь к этому фрукту в семье никто не разделяет, поэтому готовлю этот салат исключительно для себя. Зато сколько удовольствия и витаминов в этой порции! А если ещё и грейпфрут зрелый, сладкий, то никаких конфет не надо - только этот салат!

Если же ваши близкие разделяют любовь к цитрусовым, вы сможете легко увеличить порцию салата - достаточно лишь взять побольше ингредиентов.

Секретный ингредиент

Несмотря на то, что этот салат является легким и полезным, есть в нем один вкуснейший компонент, далекий от диетического - сухарики. Но это не страшно - можно иногда себе позволить! Особенно в компании с фруктами и зеленью!