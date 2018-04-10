Салат с грейпфрутом - это блюдо, которое соединяет в себе максимум пользы и вкуса!
К сожалению, мою любовь к этому фрукту в семье никто не разделяет, поэтому готовлю этот салат исключительно для себя. Зато сколько удовольствия и витаминов в этой порции! А если ещё и грейпфрут зрелый, сладкий, то никаких конфет не надо - только этот салат!
Если же ваши близкие разделяют любовь к цитрусовым, вы сможете легко увеличить порцию салата - достаточно лишь взять побольше ингредиентов.
Секретный ингредиент
Несмотря на то, что этот салат является легким и полезным, есть в нем один вкуснейший компонент, далекий от диетического - сухарики. Но это не страшно - можно иногда себе позволить! Особенно в компании с фруктами и зеленью!
Ингредиенты для салата с грейпфрутом
- Грейпфрут - 1 шт.
- Жареный соленый арахис - 20 г
- Сухарики - 15 г
- Листовой салат - 1 пучок
- Лимонный сок - 1 ч.л.
- Оливковое масло - 1 ч.л.
- Петрушка - 2 веточки
- Зеленый лук - 2 веточки
Рецепт салата с грейпфрутом
- Листья салата промываем, обсушиваем и рвем руками, а затем выкладываем на тарелку.
- Берем грейпфрут средне-крупного размера, приблизительно 390 г. Моем его, снимаем кожицу, удаляем все белые пленки и перегородки. Режем мякоть кусочками средней величины и выкладываем на листья салата, а затем присыпаем небольшим количеством порезанного слегка наискось зеленого лука.
- Сверху выкладываем жареный арахис. Следом отправляем к остальным ингредиентам сухарики. Сухарики я взяла магазинные, из белого хлеба. Арахис тоже использовала готовый, но можно взять сырой и обжарить его на сухой сковороде с солью.
- Веточки петрушки промываем, обсушиваем, разделяем на листочки и выкладываем сверху. Сбрызгиваем салат оливковым нерафинированным маслом и соком лимона.
- Вот и все! Теперь можно наслаждаться ярким, витаминным салатом с чудесным свежим вкусом!
Приятного аппетита!
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