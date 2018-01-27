Четыре вкуса

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Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Австралийское креативное агентство «WHYBIN\TBWA» в преддверии Международного фестиваля еды в Сиднее создало интересную серию фотографий, посвященную кухням разных народов мира. Эти талантливые ребята решили собрать флаги разных стран из наиболее популярных в них продуктов.

Должны сказать, что получилось очень здорово, красочно. Эти продукты как нельзя лучше отображают колорит и своеобразие этих стран.

Италия

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Бразилия

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Индия

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Япония

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Греция

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Ливан

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Вьетнам

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Австралия

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Великобритания

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Франция

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Китай

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Америка

Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

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