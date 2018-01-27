Флаги разных стран при помощи их национальных блюд

Австралийское креативное агентство «WHYBIN\TBWA» в преддверии Международного фестиваля еды в Сиднее создало интересную серию фотографий, посвященную кухням разных народов мира. Эти талантливые ребята решили собрать флаги разных стран из наиболее популярных в них продуктов.

Должны сказать, что получилось очень здорово, красочно. Эти продукты как нельзя лучше отображают колорит и своеобразие этих стран.

Италия

Бразилия

Индия

Япония

Греция

Ливан

Вьетнам

Австралия

Великобритания

Франция

Китай

Америка