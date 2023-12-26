Вкусный тарт с сыром и грушей

Ингредиенты
слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
груша – 400-500 г
камамбер (или бри) – 200-250 г
сливочный сыр – 150-200 г
яйцо – 1 шт.
мед
орехи
мята – по желанию
Рецепт приготовления
Подготовить основу мини-пирогов:
• ¾ часть теста разрезать на квадратики размером, примерно, 10х10 см, и выложить на противень, застеленный пергаментом
• середину квадратиков смазать сливочным сыром, оставляя свободными края (примерно по 1 см)
• свободные от сливочного сыра края смазать яйцом
• ¼ часть теста разрезать на полоски толщиной 0,5-1 см
• выложить полоски на края заготовок, смазанные яйцом (получатся бортики)
• смазать бортики яйцом
Грушу разрезать пополам, удалить семенную коробочку и все жесткие части, а затем нарезать тонкими (2-3 мм) слайсами
Сыр также нарезать тонкими (2-3 мм) слайсами
Выложить слайсы груши и сыра лесенкой, чередуя их между собой, на подготовленную основу мини-пирогов
Запекать мини-пироги с сыром и грушей 20-25 минут при температуре 180-200 градусов
Перед подачей полить медом и присыпать измельченными орехами.
По желанию можно добавить несколько листиков мяты.
Кушать подано!
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