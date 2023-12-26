Вкусный тарт с сыром и грушей

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

груша – 400-500 г

камамбер (или бри) – 200-250 г

сливочный сыр – 150-200 г

яйцо – 1 шт.

мед

орехи

мята – по желанию

Подготовить основу мини-пирогов:

• ¾ часть теста разрезать на квадратики размером, примерно, 10х10 см, и выложить на противень, застеленный пергаментом

• середину квадратиков смазать сливочным сыром, оставляя свободными края (примерно по 1 см)

• свободные от сливочного сыра края смазать яйцом

• ¼ часть теста разрезать на полоски толщиной 0,5-1 см

• выложить полоски на края заготовок, смазанные яйцом (получатся бортики)

• смазать бортики яйцом

Грушу разрезать пополам, удалить семенную коробочку и все жесткие части, а затем нарезать тонкими (2-3 мм) слайсами

Сыр также нарезать тонкими (2-3 мм) слайсами

Выложить слайсы груши и сыра лесенкой, чередуя их между собой, на подготовленную основу мини-пирогов

Запекать мини-пироги с сыром и грушей 20-25 минут при температуре 180-200 градусов

Перед подачей полить медом и присыпать измельченными орехами.

По желанию можно добавить несколько листиков мяты.



Кушать подано!