Запеканка из кабачков

Рецепт приготовления

1. Рис промойте, добавьте соль, залейте кипятком и периодически поменшивая варите на умеренном огне до готовности. Далее немного остужаем.

2. Лук нарежьте небольшим кубиком, мелко нарежьте чеснок.

Обжарьте на растительном масле до золотистости.

Также дайте остыть.

3. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 2 минуты.

Затем отжмите сок, его слейте.

4. Сыр натрите на крупной терке.

5. К кабачкам добавьте рис, зажарку, сыр (оставив немного для посыпки запеканки сверху), добавьте яйца и соль по вкусу. Перемешайте.

6. Форму для выпекания смажьте растительным маслом.

Переложите полученную массу, равномерно распределите и посыпьте сверху сыром.

7. Уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут.

Дайте остыть. Кушать подано!