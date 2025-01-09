Готовим вкусный лагман с домашней лапшой

Ингредиенты
- говядина - 500 г
- свинина - 200 г
- картофель - 3 шт.
- лук - 3 шт.
- перец сладкий - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- помидоры - 2 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- томатная паста - 200 г
- зелень ( укроп и петрушка) - 1 пучок
- соль - 1 ст.л.
- кипяченная вода - 1 л.
- специи: паприка, зира, кориандр, хмели - сунели.
- для домашней лапши:
- яйцо- 1 шт.
- мука - 200 г
- соль - щепотка
Рецепт приготовления
Готовим домашнюю лапшу: в муку добавляем щепотку соли, перемешиваем и добавляем одно яйцо, вилкой замешиваем тесто.
Собираем в комок и начинаем вымешивать, чтобы тесто было тугое.
Затем помещаем в кулек и оставляем на 7 минут.
Тесто разрезаем на 2 части, берем одну часть и раскатываем очень тонко толщиной 1 миллиметр, присыпаем мукой с обеих сторон, затем сворачиваем в рулет и нарезаем лапшу среднего размера, где -то 3-4 миллиметра.
Точно также поступаем со второй частью теста.
Для лагмана нарезаем овощи: лук - полукольцами, морковь-толстой соломкой, перец- крупными квадратиками, помидоры -полукольцами, картофель - средними квадратами, мясо - средними кусками, чеснок мелко.
На сковороду наливаем растительное масло, кладем лук и часть чеснока и обжариваем до золотистого цвета лук, добавляем мясо и жарим на огне выше среднего, мясо немного солим.
Мясо поджарилось, добавляем морковь и жарим около 2х минут, затем добавляем перец и помидоры, мешаем, добавляем томатную пасту и жарим 3-4 минуты, солим по вкусу ( 1 ч.л. соли) и добавляем все специи, перемешиваем, добавляем картофель и чеснок.
Все овощи переносим в кастрюлю, заливаем 1 л. кипяченной воды, ждем пока закипит и пробуем на соль.
Добавляем соль и сахар.
Закрываем крышкой, на медленном огне пусть томится 40- 50 минут.
В самом конце добавим зелень, пусть прокипит с зеленью 1 минуту и выключаем.
В кастрюлю с кипящей водой ( предварительно подсоленной), вводим домашнюю лапшу и варим до готовности, постоянно помешивая.
Подача:
В глубокую пиалу(миску) на дно кладем лапшу, сверху поливаем жирным бульоном, а затем наливаем лагман.
Кушать подано!
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