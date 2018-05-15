11 хитростей, которые сохранят фрукты свежими надолго

Многие молодые хозяйки, заглядывая в холодильник, каждый раз наталкиваются на грустное зрелище: продукты, которые начинают портиться или уже испортились. Чтобы избежать этой неприятности и не выбрасывать раньше времени овощи и фрукты, следуй нашим простым советам!

Хранение продуктов в холодильнике

Болгарский перец

Опытные повара знают, что хранить перецнеобходимо особым образом, завернув каждый овощ отдельно в бумажные салфетки.

Клубника

Хранение клубники в холодильнике не сильно отличается от хранения перца. Естественно, заворачивать каждую ягоду в бумажное полотенце не нужно, достаточно просто положить несколько салфеток на дно емкости с клубникой.Если ты собираешься готовить из клубники вкусный десерт, стоит поместить ягоды в лоток из-под яиц. Эта уловка поможет сохранить ягодам идеальный вид!

Баклажан

Этот овощ очень чувствителен к перепаду температур и свету. Поэтому хранить его нужно в холодильнике, выложив в один ряд и прикрыв мешковиной. Стоит помнить, что баклажан сохраняет свежесть не более одного месяца, затем он быстро теряет влагу и становится вялым.

Огурец

В отсеке для овощей огурцы без проблем хранятся в течение 3–4 дней. Чтобы увеличить срок хранения до 10 дней, достаточно поместить огурцы в полиэтиленовый пакет (пакет нельзя закрывать) и накрыть их влажной марлей. Независимо от того, как ты хранишь овощи, нужно их осматривать и убирать потерявшие свежесть плоды каждые 3 дня.

Помидор

Помидоры необходимо хранить в отделении для овощей. Поместив их черенками вверх и переложив каждый слой бумагой, ты сможешь увеличить срок хранения до 10 дней.

Морковь

Продлить свежесть моркови до 14 дней поможет обычная вода! Для этого необходимо наполнить чистый контейнер жидкостью и выложить в него вымытую морковь. Затем можно использовать ее по мере надобности.

Редиска

Продлить свежесть редиски можно до 7 дней. Для этого необходимо подготовить чистую стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой и немного воды. Сначала в стеклянную банку следует налить 2 столовые ложки воды, а затем выложить овощи и закрыть емкость крышкой.

Авокадо

Если ты приобрела неспелое авокадо, помести его в бумажный пакет и оставь дозревать несколько дней при комнатной температуре. Когда плод созреет, смело клади его в пакет на застежке и отправляй в холодильник.

Спаржа

Купив свежую спаржу, поспеши поставить ее в стакан с водой, а затем в холодильник. Так ты увеличишь срок ее хранения как минимум вдвое.

Брокколи и цветная капуста

Эти овощи просто обожают влагу. Чтобы продлить срок их годности, помести свежие соцветия в воду и укрой их влажным полотенцем. Не забывай регулярно менять жидкость!

Сельдерей

Храни сельдерей в холодильнике, завернув овощ в пищевую фольгу.