Блинная баница с творогом и изюмом

Ингредиенты

тесто:

йогурт - 250 мл.

яйца - 2 шт.

сахар - 2 столовые ложки

Соль - 1 щепотка

разрыхлитель - 0,5 ч.

мука - 130 гр.

масло растительное - 2 столовые ложки

наполнение:

творог - 400 - 500 гр.

сахар - 3 столовые ложки

яйца - 1 шт.

изюм - 100 гр.

ванилин - 1 щепотка

наполнять:

яйца - 2 шт.

густая сметана - 3 ст.

сахар - 3 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

1. В миску залить йогурт, всыпать соль, сахар, добавить яйца и разрыхлитель, взбить до однородной массы.

2. Всыпать в тесто муку, тщательно перемешать.

Дать тесту постоять 10-15 минут.

Затем влить растительное масло, перемешать.

Если тесто получилось густым, то влейте немного теплой кипяченой воды.

3. Разогрейте сковороду.

Перед тем, как запекать оладьи, смажьте небольшим количеством растительного масла или кусочком сала.

Вылить на сковороду немного теста.

Распределите его по сковороде быстрыми движениями.

Обжарить блин с одной стороны до румяной корочки, затем перевернуть и обжарить с другой стороны.

Испеките все блины.

Получилось штук 10. диаметром 23 см.

4. Для начинки изюм промыть, залить кипятком на 5 минут.

Слить воду, изюм обсушить бумажным полотенцем.

5. Измельчить творог с яйцом, ванилью, сахаром.

Отложите 1 ст. л. изюма, добавить в творожную массу оставшийся изюм, перемешать.

6. Выложить блин на тарелку.

Отступив от одного края 2 - 3 см, выложите немного творожной начинки в виде узкого цилиндра.

Скатать блин в рулет.

Наполните еще несколько блинов.

7. Выложить блинный рулет на сковороду, смазанную растительным маслом.

Затем выложите 2-й рулет по кругу, вкладывая концы друг в друга.

Продолжайте закручивать рулоны, пока не закончится свободное место.

Не нужно заливать рулоны сразу все, так как не все поместятся в форму.

Имею 8 незавершенных рулонов в форме Д-23 см.

Если форма будет больше, то, возможно, подойдут все блинчики.

8. Взбить яйца с сахаром.

Добавить сметану, размешать.

Вылить блинчики в форму со сметанной начинкой.

Сверху выложите оставшийся изюм.

Поставить блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 25 - 30 минут.

9. Приготовленную баницу в форме охладить до комнатной температуры.

Выложить на блюдо и подавать.

Нарезать порциями и подавать к чаю, кофе или другим напиткам.

Приятного аппетита!