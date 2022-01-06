Уха из форели по-домашнему

Ингредиенты
рыбный набор (голова, хвост, обрезки и т.д.) - 1 шт.
картошка - 3 шт.
морковь - 2 шт.
помидор - 1 шт.
лук репчатый - 2 шт.
зелень - 30 гр.
лавровый лист - 2 шт.
черный перец - 5 горошин
прованские травы - 1 щепотка
соль
растительное масло для жарки - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Подготовьте рыбные продукты.
Из головы обязательно удалите жабры и глаза – они дают горечь.
Залить части рыбу холодной водой и оставить на 30-40 минут (выйдет лишняя кровь).
Слить воду.
В кастрюлю для варки уложить набор для ухи, залить водой, поставить на огонь.
Добавить лавровый лист, одну луковицу и одну морковь.
После закипания убрать образовавшуюся пену и убавить огонь до среднего.
Накрыть кастрюлю крышкой и варить примерно 25 минут (до готовности рыбы).
Выньте рыбу и овощи, а бульон процедите через сито.
Куски рыбы разберите, отделив мясо от костей.
Нарезать картофель кубиком (либо любым привычным способом),
Добавить картофель в бульон и варить на среднем огне до полуготовности картофеля.
Бульон солим по вкусу и добавляем пару горошин перца.
Пока готовится картофель необходимо подготовить зажарку:
Нарезаем мелким кубиком лук, морковь и помидор.
Обжариваем на сковороде с растительным маслом лук и морковь (до мягкости моркови).
Добавляем помидор и тушим еще 2 минуты.
Как только картофель отварился, добавляем в бульон зажарку и мясо рыбы.
Добавляем 1 щепотку прованских трав.
Как только бульон начинает закипать отключить огонь.
Мелко нашинковать зелень ( у нас укроп и петрушка).
Добавить к супу.
Кушать подано!
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