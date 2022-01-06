Уха из форели по-домашнему

рыбный набор (голова, хвост, обрезки и т.д.) - 1 шт.

картошка - 3 шт.

морковь - 2 шт.

помидор - 1 шт.

лук репчатый - 2 шт.

зелень - 30 гр.

лавровый лист - 2 шт.

черный перец - 5 горошин

прованские травы - 1 щепотка

соль

растительное масло для жарки - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Подготовьте рыбные продукты.

Из головы обязательно удалите жабры и глаза – они дают горечь.

Залить части рыбу холодной водой и оставить на 30-40 минут (выйдет лишняя кровь).

Слить воду.

В кастрюлю для варки уложить набор для ухи, залить водой, поставить на огонь.

Добавить лавровый лист, одну луковицу и одну морковь.

После закипания убрать образовавшуюся пену и убавить огонь до среднего.

Накрыть кастрюлю крышкой и варить примерно 25 минут (до готовности рыбы).

Выньте рыбу и овощи, а бульон процедите через сито.

Куски рыбы разберите, отделив мясо от костей.

Нарезать картофель кубиком (либо любым привычным способом),

Добавить картофель в бульон и варить на среднем огне до полуготовности картофеля.

Бульон солим по вкусу и добавляем пару горошин перца.

Пока готовится картофель необходимо подготовить зажарку:

Нарезаем мелким кубиком лук, морковь и помидор.

Обжариваем на сковороде с растительным маслом лук и морковь (до мягкости моркови).

Добавляем помидор и тушим еще 2 минуты.

Как только картофель отварился, добавляем в бульон зажарку и мясо рыбы.

Добавляем 1 щепотку прованских трав.

Как только бульон начинает закипать отключить огонь.

Мелко нашинковать зелень ( у нас укроп и петрушка).

Добавить к супу.

Кушать подано!