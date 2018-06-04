Пикантный джем из грейпфрутов с перцем чили – экзотическое дополнение к блюдам из мяса, птицы или рыбы.

Благодаря сочетанию перца чили со сладким цитрусовым вкусом, этот джем может дополнить не только мясные блюда, но и десерты – например очень эффектное сочетание получится с белым пломбиром.

Как приготовить

Грейпфруты очисти от кожуры, разбери на дольки и удали пленки и косточки, сложи в подходящую кастрюлю. С лимона сними цедру и выдави сок, добавь к грейпфрутам. Мелко нарежь перец чили и добавь в кастрюлю вместе с сахаром. Перемешай и томи на медленном огне, пока масса не уварится до желаемой густоты – на это может уйти от 1 до 2,5 часов.