Если вам наскучили традиционные блины-оладьи-лепёшки, попробуйте этот вариант. Это лёгкое и сытное блюдо из простых ингредиентов выручит вас в любое время суток, если вы соблюдаете низкоуглеводную диету. Если же это не принципиально - замените псиллиум и миндальную муку обычной пшеничной мукой, и вы получите замечательный капустный пирожок к чаю (или без чая, кому как нравится). Готовится быстро, исчезает так же быстро.
Ингредиенты для «Ленивый кето-пирог на сковороде»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 0,5 вилок
- Лук зеленый — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука миндальная — 3 ст. л.
- Псиллиум — 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 2 щепот.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 4
Рецепт «Ленивый кето-пирог на сковороде»:
Берём чуть больше среднего кочана капусты. Нарезаем не слишком мелко, кладём в глубокую миску. Солим, выминаем руками, чтобы капуста пустила сок. Оставляем отдохнуть.
Тем временем режем зелёный лук. Кладём его к капусте, туда же вбиваем яйца, добавляем сушёный чеснок, другие специи (по вкусу).
Туда же отправляем муку и псиллиум. Псиллиума должна быть столовая ложка с горкой, а муки сначала кладём 2 ст. ложки.
Если вы используете обычную муку, а не миндальную, то псиллиум добавлять не нужно.
Если тесто получается жидковатым, добавляем ещё муки. Перемешиваем всё ложкой до однородности. Даём псиллиуму набухнуть, ждём минут 10.
На сковороде диаметром 20 см. разогреваем масло (можно растительное или гхи). Выкладываем наше тесто, разравниваем его лопаточкой по всему диаметру. Накрываем сковороду крышкой. Выпекаем на медленном огне минут 15-20. После аккуратно переворачиваем на другую сторону (я использовала две лопаточки), снова накрываем крышкой и выпекаем ещё минут 5-7 на медленном огне.
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