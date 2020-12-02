Если вам наскучили традиционные блины-оладьи-лепёшки, попробуйте этот вариант. Это лёгкое и сытное блюдо из простых ингредиентов выручит вас в любое время суток, если вы соблюдаете низкоуглеводную диету. Если же это не принципиально - замените псиллиум и миндальную муку обычной пшеничной мукой, и вы получите замечательный капустный пирожок к чаю (или без чая, кому как нравится). Готовится быстро, исчезает так же быстро.