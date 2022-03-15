Вкусные вареники с творогом

Ингредиенты
мука - +/-550 гр.
яйцо - 1 шт. + 1 белок (желток пойдёт в начинку)
соль - 1 ч.л.
вода теплая - 250 мл.
масло растительное - 2 ст.л.
для начинки:
творог 9% - 750 гр.
желток - 1 шт.
соль - 1/3 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
ванильный сахар - 1 ч.л. по желанию
рецепт приготовления
1 Приготовить тесто.
В чашку для замешивания теста просеять муку.
В муке сделать углубление, добавить яйцо и один белок ( желток в начинку), соль, растительное масло, небольшими порциями вливать теплую воду, собрать тесто в комок, затем замесить тесто руками или миксером.
Количество муки зависит от её влажности, размера яйца, начинайте с 500 г., а если почувствовали что тесто жидкое, добавьте ещё 50-100 г. муки, замесите тесто средней консистенции.
2 Тесто скатать в шар, завернуть тесто в пищевую пленку или положить в пакет, оставить на 1 час при комнатной температуре.
3 Приготовить начинку.
Творог размять, добавить соль, по желанию ванильный сахар, сахар добавляйте по вкусу и желток.
Все хорошо перемешать до однородности.
4 Тесто разделить на две части.
Каждую часть раскатать в тонкий пласт толщиной примерно 3-2 мл., при необходимости, подпыливая тесто мукой.
Вырезать кружочки при помощи стакана или формой (диаметр формы у меня 8 см).
5 Разложить начинку.
Соединить края кружочка.
6 Вареники разложить на разделочной доске (доску посыпать мукой), заморозить, затем переложить в пакет и хранить в морозильной камере.
7 Варка вареников.
В кипящую подсоленную воду, по одному опустить вареники, быстро перемешать, чтобы вареники не слиплись и не прилипли ко дну кастрюли.
Довести до кипения и после того как вареники всплывут, варить 2 минуты.
Шумовкой вынуть вареники, выложить на блюдо и пока горячие сверху полить маслом, тогда вареники не слипнутся.
Кушать подано!
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