Вкусные вареники с творогом

мука - +/-550 гр.

яйцо - 1 шт. + 1 белок (желток пойдёт в начинку)

соль - 1 ч.л.

вода теплая - 250 мл.

масло растительное - 2 ст.л.

для начинки:

творог 9% - 750 гр.

желток - 1 шт.

соль - 1/3 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

ванильный сахар - 1 ч.л. по желанию

рецепт приготовления

1 Приготовить тесто.

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В чашку для замешивания теста просеять муку.

В муке сделать углубление, добавить яйцо и один белок ( желток в начинку), соль, растительное масло, небольшими порциями вливать теплую воду, собрать тесто в комок, затем замесить тесто руками или миксером.

Количество муки зависит от её влажности, размера яйца, начинайте с 500 г., а если почувствовали что тесто жидкое, добавьте ещё 50-100 г. муки, замесите тесто средней консистенции.

2 Тесто скатать в шар, завернуть тесто в пищевую пленку или положить в пакет, оставить на 1 час при комнатной температуре.

3 Приготовить начинку.

Творог размять, добавить соль, по желанию ванильный сахар, сахар добавляйте по вкусу и желток.

Все хорошо перемешать до однородности.

4 Тесто разделить на две части.

Каждую часть раскатать в тонкий пласт толщиной примерно 3-2 мл., при необходимости, подпыливая тесто мукой.

Вырезать кружочки при помощи стакана или формой (диаметр формы у меня 8 см).

5 Разложить начинку.

Соединить края кружочка.

6 Вареники разложить на разделочной доске (доску посыпать мукой), заморозить, затем переложить в пакет и хранить в морозильной камере.

7 Варка вареников.

В кипящую подсоленную воду, по одному опустить вареники, быстро перемешать, чтобы вареники не слиплись и не прилипли ко дну кастрюли.

Довести до кипения и после того как вареники всплывут, варить 2 минуты.

Шумовкой вынуть вареники, выложить на блюдо и пока горячие сверху полить маслом, тогда вареники не слипнутся.

Кушать подано!