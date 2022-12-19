25 вариантов начинок для вкусных новогодних тарталеток

Рецепт приготовления

1. Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый сыр, зелень, майонез.

2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, несколько ложек майонеза.

3. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, тертый сыр, кусочки соленого огурца.

4. Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200 гр.) плавленого сыра - подойдет янтарь, дружба, сливочный, виола. Можно для пикантности добавить мелко покрошенных маринованных огурчиков.

5. Красная рыба кусочками, свежий огурец, зелень!

6. Адыгейский сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, майонез и зелень.

7. Рыбные консервы в масле, размятые вилкой, тертый сыр, зелень.

8. Рис, яйцо и майонез с зеленью.

9. Кубики ветчины и твердого сыра, тертый свежий огурец, зубчик чеснока, майонез.

10. Тертые вареные яйца, корейская морковь, копченая колбаса, майонез.

11. Тертые на терке огурец и морковь, кусочки копченой колбасы или копченого мяса, зелень, майонез.

12. Пассированные луковица и сладкий перец, мелко нарезанные соленые огурцы, кусочки жареного куриного мяса, кусочки свежего помидора, зубчик чеснока и майонез.

13. Обжаренный фарш, тертый твердый сыр, пассированные лук и сладкий перец.

14. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснока, горсть измельченных ядер грецких орехов, майонез.

15. Обжаренные с луком грибы, тертый сыр, вареные яйца, зелень.

16. Сливочный сыр, мелко нарезанные лук и чеснок, черный и красный молотый перец превратить в однородную пасту.

17. Жареную куриную печень, молотый перец, несколько ложек жирных сливок размолоть в блендере в пюре, заправить солью и перцем, прогреть в микроволновке.

18. Обжаренные в растительном масле лук, чеснок, сладкий перец, баклажан, пару помидоров превратить в однородную пасту в блендере.

19. Сливочное масло, вареные очищенные креветки, зубчик чеснока размять вилкой.

20. Крабовые палочки, яйца, сыр твердый, майонез, зелень.

21. Крем-сыр, Укроп, Красная икра

22. Крем-сыр, Укроп, Маслины, Свежий огурец, Филе красной подкопчённой рыбы

23. Печеночный паштет, Крем-сыр, Перепелиные яйца, Зелёный лук

24. Печеночный паштет, Куриные яйца, Болгарский перец, Крем-сыр, Помидоры-черри, Свежий огурец

25. Лосось консервированный, Майонез, Сыр Российский, Свежий огурец, Болгарский перец

P.S. Майонез лучше использовать домашний, но для большего снижения калорийности, его можно заменить йогуртом или сметаной.