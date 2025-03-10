Готовим сборную рыбную солянку

Ингредиенты
- зубатка - стейк
- скумбрия горячего копчения - 1 шт.
- сазан холодного копчения - 150 гр
- картофель - 3 шт.
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- помидор - 1 шт.
- томатная паста - 1 ст.л.
- соленые огурцы - 3 шт.
- оливки - 1 банка
- каперсы - 2 ст.л.
- лимон - 3-4 колечка
- перец чили
- лавровый лист
- специи для солянки
- сахар
- соль
Рецепт приготовления
Нарезать лук и морковь, обжарить их до мягкости.
Добавить нарезанные помидоры (без шкурки) и томатную пасту.
Тушить еще 5 минут.
Все виды рыбы разделать на филе и нарезать кусочками.
Почистить картофель и крупно нарезать его.
Положить картофель в кастрюлю с водой и поставить варится.
Если хотите солянку понаваристее, то вместо воды заранее сварите рыбный бульон из голов и хвостов какой-нибудь рыбы.
Когда картофель сварится до полуготовности, положить в кастрюлю нарезанную рыбу горячего и холодного копчения.
Зубатка варится быстро и её нужно класть в солянку в конце готовки.
Добавить нарезанные огурцы и заправку и варить до готовности картофеля.
Теперь выложить в солянку зубатку и варить 5 минут с момента кипения.
Положить нарезанные на четвертинки колечки лимона, каперсы, специи.
Выровнять вкус солью и сахаром.
Для пикантности в солянку можно добавить рассол от оливок.
Довести до кипения и убрать с огня.
При подаче присыпать зеленью.
Кушать подано!
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