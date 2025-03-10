Готовим сборную рыбную солянку

Нарезать лук и морковь, обжарить их до мягкости.

Добавить нарезанные помидоры (без шкурки) и томатную пасту.

Тушить еще 5 минут.

Все виды рыбы разделать на филе и нарезать кусочками.

Почистить картофель и крупно нарезать его.

Положить картофель в кастрюлю с водой и поставить варится.

Если хотите солянку понаваристее, то вместо воды заранее сварите рыбный бульон из голов и хвостов какой-нибудь рыбы.

Когда картофель сварится до полуготовности, положить в кастрюлю нарезанную рыбу горячего и холодного копчения.

Зубатка варится быстро и её нужно класть в солянку в конце готовки.

Добавить нарезанные огурцы и заправку и варить до готовности картофеля.

Теперь выложить в солянку зубатку и варить 5 минут с момента кипения.

Положить нарезанные на четвертинки колечки лимона, каперсы, специи.

Выровнять вкус солью и сахаром.

Для пикантности в солянку можно добавить рассол от оливок.

Довести до кипения и убрать с огня.

При подаче присыпать зеленью.

Кушать подано!