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Четыре вкуса

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Готовим сборную рыбную солянку

Фото к рецепту: Рыбная сборная солянка

Ингредиенты

  • зубатка - стейк
  • скумбрия горячего копчения - 1 шт.
  • сазан холодного копчения - 150 гр
  • картофель - 3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • томатная паста - 1 ст.л.
  • соленые огурцы - 3 шт.
  • оливки - 1 банка
  • каперсы - 2 ст.л.
  • лимон - 3-4 колечка
  • перец чили
  • лавровый лист
  • специи для солянки
  • сахар
  • соль

Рецепт приготовления

Нарезать лук и морковь, обжарить их до мягкости.

Добавить нарезанные помидоры (без шкурки) и томатную пасту.

Тушить еще 5 минут.

Все виды рыбы разделать на филе и нарезать кусочками.

Почистить картофель и крупно нарезать его.

Положить картофель в кастрюлю с водой и поставить варится.

Если хотите солянку понаваристее, то вместо воды заранее сварите рыбный бульон из голов и хвостов какой-нибудь рыбы.

Когда картофель сварится до полуготовности, положить в кастрюлю нарезанную рыбу горячего и холодного копчения.

Зубатка варится быстро и её нужно класть в солянку в конце готовки.

Добавить нарезанные огурцы и заправку и варить до готовности картофеля.

Теперь выложить в солянку зубатку и варить 5 минут с момента кипения.

Положить нарезанные на четвертинки колечки лимона, каперсы, специи.

Выровнять вкус солью и сахаром.

Для пикантности в солянку можно добавить рассол от оливок.

Довести до кипения и убрать с огня.

При подаче присыпать зеленью.

Кушать подано!

Фото рецепта

Рыбная сборная солянка: шаг 1
Рыбная сборная солянка: шаг 2
Рыбная сборная солянка: шаг 3
Рыбная сборная солянка: шаг 4
Рыбная сборная солянка: шаг 5
Рыбная сборная солянка: шаг 6
Рыбная сборная солянка: шаг 7
Рыбная сборная солянка: шаг 8
Рыбная сборная солянка: шаг 9
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