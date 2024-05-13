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Четыре вкуса

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Рецепт ленивых вареников с картошкой

Фото к рецепту: Ленивые вареники с картошкой

Ингредиенты

  • картофельное пюре – 300 гр.
  • мука – 150 гр. (+/-)
  • яйцо – 1 шт.
  • соль

Рецепт приготовления

Заливаю картофель водой и отвариваю до готовности.

Сливаю воду, разминаю при помощи толкушки и даю картофельному пюре немного остыть.

Добавляю соль, яйцо, просеянную муку и замешиваю тесто и формирую ленивые вареники.

В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль.

В хорошо кипящую воду забрасываю вареники.

Всплывшие вареники варю в течение 2 минут, не закрывая крышкой.

Кушать подано!

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