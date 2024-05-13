Рецепт ленивых вареников с картошкой

Ингредиенты
- картофельное пюре – 300 гр.
- мука – 150 гр. (+/-)
- яйцо – 1 шт.
- соль
Рецепт приготовления
Заливаю картофель водой и отвариваю до готовности.
Сливаю воду, разминаю при помощи толкушки и даю картофельному пюре немного остыть.
Добавляю соль, яйцо, просеянную муку и замешиваю тесто и формирую ленивые вареники.
В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль.
В хорошо кипящую воду забрасываю вареники.
Всплывшие вареники варю в течение 2 минут, не закрывая крышкой.
Кушать подано!
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