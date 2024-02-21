Рецепт риса по-азиатски с грибами и соевым соусом

куриное филе - 1 шт.

грибы - 200 г

рис - 80-100 г

репчатый лук - 1 шт.

базилик - 20 г

кинза - 20 г

лайм - 0,5 шт.

чеснок - 4 зубчика

чили

соевый соус

масло - для обжаривания

100 г любого риса варим так, как положено варить тот рис, который вы решили использовать.

И варим его строго без соли, потому что вместо соли в самом конце для всего блюда мы будем использовать соевый соус.

Одно куриное филе обрабатываем, режем на кусочки, складываем в блендер и делаем фарш.

Если несподручно в данный момент использовать блендер, то курицу можно просто порезать на малюсенькие кусочки.

Курицу, так же как и рис, не солим.

Одну репчатую луковицу нарезаем мелкими кубиками.

4 зубчика чеснока натираем на мелкой тёрке.

Дальше нам понадобится перчик чили.

Если у вас свежий чили, нарезаем его очень мелко.

Если сушёный, то я потом скажу, когда его добавить.

200 г шампиньонов или других грибов нарезаем крупно.

Из половины лайма выжимаем сок. Лаймовый сок можно заменить на лимонный, но если есть возможность, то лучше всё-таки добыть лаймовый сок.

А так же мелко нарезаем по небольшому пучку базилика и кинзы.

В сковороде разогреваем растительное масло.

И обжариваем на нём фарш до нравящейся степени.

Напоминаю, что нравится всем по-разному: кому-то только до побеления, а кому-то, например, нам, до сухости и золотистости.

Фарш после обжарки из сковороды вынимаем или берём другую сковороду.

Снова разогреваем растительное масло и обжариваем грибы до испарения лишней жидкости и до золотистости.

После этого добавляем нарезанный лук и чили.

И вот тут аккуратнее, если используете сухой чили - не переборщите.

Жарим до золотистости лука.

В конце обжаривания добавляем натёртый чеснок, перемешиваем и жарим ещё пару минут.

После этого добавляем в сковороду фарш и рис - столько, сколько считаете нужным.

Добавляем лаймовый сок и соевый соус.

Соевый соус бывает разной солёности и с ним тоже нужно и не переборщить, но при этом просолить им всё блюдо: добавляйте, перемешивайте, пробуйте и при необходимости снова добавляйте.

Прогреваем пару минут, выключаем огонь, вмешиваем в блюдо нарезанную зелень и подаём.

Кушать подано!