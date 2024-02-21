Рецепт риса по-азиатски с грибами и соевым соусом

Ингредиенты
куриное филе - 1 шт.
грибы - 200 г
рис - 80-100 г
репчатый лук - 1 шт.
базилик - 20 г
кинза - 20 г
лайм - 0,5 шт.
чеснок - 4 зубчика
чили
соевый соус
масло - для обжаривания
Рецепт приготовления
100 г любого риса варим так, как положено варить тот рис, который вы решили использовать.
И варим его строго без соли, потому что вместо соли в самом конце для всего блюда мы будем использовать соевый соус.
Одно куриное филе обрабатываем, режем на кусочки, складываем в блендер и делаем фарш.
Если несподручно в данный момент использовать блендер, то курицу можно просто порезать на малюсенькие кусочки.
Курицу, так же как и рис, не солим.
Одну репчатую луковицу нарезаем мелкими кубиками.
4 зубчика чеснока натираем на мелкой тёрке.
Дальше нам понадобится перчик чили.
Если у вас свежий чили, нарезаем его очень мелко.
Если сушёный, то я потом скажу, когда его добавить.
200 г шампиньонов или других грибов нарезаем крупно.
Из половины лайма выжимаем сок. Лаймовый сок можно заменить на лимонный, но если есть возможность, то лучше всё-таки добыть лаймовый сок.
А так же мелко нарезаем по небольшому пучку базилика и кинзы.
В сковороде разогреваем растительное масло.
И обжариваем на нём фарш до нравящейся степени.
Напоминаю, что нравится всем по-разному: кому-то только до побеления, а кому-то, например, нам, до сухости и золотистости.
Фарш после обжарки из сковороды вынимаем или берём другую сковороду.
Снова разогреваем растительное масло и обжариваем грибы до испарения лишней жидкости и до золотистости.
После этого добавляем нарезанный лук и чили.
И вот тут аккуратнее, если используете сухой чили - не переборщите.
Жарим до золотистости лука.
В конце обжаривания добавляем натёртый чеснок, перемешиваем и жарим ещё пару минут.
После этого добавляем в сковороду фарш и рис - столько, сколько считаете нужным.
Добавляем лаймовый сок и соевый соус.
Соевый соус бывает разной солёности и с ним тоже нужно и не переборщить, но при этом просолить им всё блюдо: добавляйте, перемешивайте, пробуйте и при необходимости снова добавляйте.
Прогреваем пару минут, выключаем огонь, вмешиваем в блюдо нарезанную зелень и подаём.
Кушать подано!
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