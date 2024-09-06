Отличный пирог с сыром и кабачками

Ингредиенты
кабачки - 400 г
соль - 1 ч.л.
зеленый лук - 2 пера
чеснок - 2 зубчика (больших)
сыр - 80 г
яйца - 2 шт. (плюс соль
перец)
слоеное тесто - 300 г
кунжут - 1 ч.л.
жидкие специи сельдерей - 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Кабачок нарезаем на тонкие кружочки, солим и перекладываем в дуршлаг, для того чтобы стекала жидкость.
Оставляем на 15-20 минут.
Зелёный лук также мелко нарезаем.
Чеснок измельчаем, лучше очень мелко нарезать.
В разогретую на среднем огне сковороду наливаем немного растительного масла, отправляем в нее лук и чеснок - прогреваем около 20 секунд, затем добавляем кабачки и обжариваем около 2 минут, солим и обжариваем ещё 2 минуты.
Кабачки пустят сок, поэтому кабачки выкладываем в миску без жидкости.
Далее берём яйца, солим, перчим и добавляем натертый на крупной терке сыр, перемешиваем все и добавляем кабачки, ещё раз перемешиваем.
Теперь берём слоеное тесто и раскатываем его так, чтобы пласт теста был в 1.5 раза больше формы 20×20.
Тесто перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой.
Края теста должны свисать с формы.
Вилкой делаем проколы в тесте и выкладываем начинку, накрываем ее краями теста.
Сверху тесто смазываем водой и посыпаем кунжутом.
Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Кушать подано!
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