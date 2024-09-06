Отличный пирог с сыром и кабачками

кабачки - 400 г

соль - 1 ч.л.

зеленый лук - 2 пера

чеснок - 2 зубчика (больших)

сыр - 80 г

яйца - 2 шт. (плюс соль

перец)

слоеное тесто - 300 г

кунжут - 1 ч.л.

жидкие специи сельдерей - 1 ч.л.

Кабачок нарезаем на тонкие кружочки, солим и перекладываем в дуршлаг, для того чтобы стекала жидкость.

Оставляем на 15-20 минут.

Зелёный лук также мелко нарезаем.

Чеснок измельчаем, лучше очень мелко нарезать.

В разогретую на среднем огне сковороду наливаем немного растительного масла, отправляем в нее лук и чеснок - прогреваем около 20 секунд, затем добавляем кабачки и обжариваем около 2 минут, солим и обжариваем ещё 2 минуты.

Кабачки пустят сок, поэтому кабачки выкладываем в миску без жидкости.

Далее берём яйца, солим, перчим и добавляем натертый на крупной терке сыр, перемешиваем все и добавляем кабачки, ещё раз перемешиваем.

Теперь берём слоеное тесто и раскатываем его так, чтобы пласт теста был в 1.5 раза больше формы 20×20.

Тесто перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой.

Края теста должны свисать с формы.

Вилкой делаем проколы в тесте и выкладываем начинку, накрываем ее краями теста.

Сверху тесто смазываем водой и посыпаем кунжутом.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Кушать подано!



