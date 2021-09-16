Блины с апельсином и зефиром

Ингредиенты
- молоко-250 мл
- растительное масло-2 ст.л.
- мука-100 г
- разрыхлитель-0,3 ч.л.
- ваниль-0.3 ч.л.
- сахар-1 ст.л.
- соль-2 щепотки
- яичный порошок-1 ст.л. или 1 яйцо
- начинка:
- апельсин-1 шт.
- зефир-2-3 шт.
- миндаль-1 горсть
Рецепт приготовления
Подогрейте молоко и влейте в него растительное масло.
Добавьте муку, сахар, соль, ванилин и яичный порошок.
Взбейте блендером или миксером.
Испеките тонкие большие блинчики на смазанной маслом сковороде.
Очистите дольки апельсина от плёнки.
Зефир нарежьте на кусочки и обожгите горелкой.
Поджарьте миндаль и измельчите.
Из блина сделайте кулёчек и положите в каждый зефир и апельсин.
Посыпьте все орешками и можно подавать к завтраку.
Свежие комментарии