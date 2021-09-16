Четыре вкуса

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Блины с апельсином и зефиром

Фото к рецепту: Блины с зефиром и апельсином#накормишкольника

Ингредиенты

  • молоко-250 мл
  • растительное масло-2 ст.л.
  • мука-100 г
  • разрыхлитель-0,3 ч.л.
  • ваниль-0.3 ч.л.
  • сахар-1 ст.л.
  • соль-2 щепотки
  • яичный порошок-1 ст.л. или 1 яйцо
  • начинка:
  • апельсин-1 шт.
  • зефир-2-3 шт.
  • миндаль-1 горсть

Рецепт приготовления

Подогрейте молоко и влейте в него растительное масло.

Добавьте муку, сахар, соль, ванилин и яичный порошок.

Взбейте блендером или миксером.

Испеките тонкие большие блинчики на смазанной маслом сковороде.

Очистите дольки апельсина от плёнки.

Зефир нарежьте на кусочки и обожгите горелкой.

Поджарьте миндаль и измельчите.

Из блина сделайте кулёчек и положите в каждый зефир и апельсин.

Посыпьте все орешками и можно подавать к завтраку.

Фото рецепта

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