Блины с апельсином и зефиром

Рецепт приготовления

Подогрейте молоко и влейте в него растительное масло.

Добавьте муку, сахар, соль, ванилин и яичный порошок.

Взбейте блендером или миксером.

Испеките тонкие большие блинчики на смазанной маслом сковороде.

Очистите дольки апельсина от плёнки.

Зефир нарежьте на кусочки и обожгите горелкой.

Поджарьте миндаль и измельчите.

Из блина сделайте кулёчек и положите в каждый зефир и апельсин.

Посыпьте все орешками и можно подавать к завтраку.