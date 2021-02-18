Четыре вкуса

306 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бюджетные котлеты

Фото к рецепту: Котлеты бюджетные

Ингредиенты 

мясо - 400 гр. 
морковь - 1 шт. 
картофель - 2 шт. 
лук репчатый - 1 шт. 
чеснок - 3 зубчика 
куриное яйцо - 1-2 шт. 
хлеб - 150 гр. 
специи, соль 

Пошаговый рецепт приготовления 

Все ингредиенты нарезать кусочками для мясорубки, хлеб замочить в воде или молоке. Перекрутить, посолить, поперчить, добавить куриные яйца. 
Сформируйте котлеты и поместите в разогретую сковороду. Обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки 6-8 минут. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите около 20 минут на слабом огне. 

Видео рецепт 

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх