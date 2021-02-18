Бюджетные котлеты

Ингредиенты

мясо - 400 гр.

морковь - 1 шт.

картофель - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

чеснок - 3 зубчика

куриное яйцо - 1-2 шт.

хлеб - 150 гр.

специи, соль

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты нарезать кусочками для мясорубки, хлеб замочить в воде или молоке. Перекрутить, посолить, поперчить, добавить куриные яйца.

Сформируйте котлеты и поместите в разогретую сковороду. Обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки 6-8 минут. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите около 20 минут на слабом огне.

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