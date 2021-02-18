Бюджетные котлеты

Ингредиенты
мясо - 400 гр.
морковь - 1 шт.
картофель - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
чеснок - 3 зубчика
куриное яйцо - 1-2 шт.
хлеб - 150 гр.
специи, соль
Пошаговый рецепт приготовления
Все ингредиенты нарезать кусочками для мясорубки, хлеб замочить в воде или молоке. Перекрутить, посолить, поперчить, добавить куриные яйца.
Сформируйте котлеты и поместите в разогретую сковороду. Обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки 6-8 минут. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите около 20 минут на слабом огне.
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