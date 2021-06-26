Вкусные малосольные огурцы

Рецепт приготовления

1. Выложите на дно емкости, в которой будете готовить огурцы, половину крупной нарезанной зелени укропа и крупно нарезанного чеснока.

2. Дальше положите огурцы и сверху выкложите оставшуюся зелень укропа и чеснок.

3. Залейте минеральной водой, в которой нужно предварительно размешать соль.

4. Закройте крышкой и уберите на 12 часов в холодильник.

Кушать подано!