Вкусные малосольные огурцы

Ингредиенты
- огурцы – 1 кг
- зелень укропа – 20 гр.
- чеснок – 5-6 зубчиков
- минеральная вода – 1 л.
- соль – 2 ст.л.
Рецепт приготовления
1. Выложите на дно емкости, в которой будете готовить огурцы, половину крупной нарезанной зелени укропа и крупно нарезанного чеснока.
2. Дальше положите огурцы и сверху выкложите оставшуюся зелень укропа и чеснок.
3. Залейте минеральной водой, в которой нужно предварительно размешать соль.
4. Закройте крышкой и уберите на 12 часов в холодильник.
Кушать подано!
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