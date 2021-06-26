Четыре вкуса

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Вкусные малосольные огурцы

Фото к рецепту: Хрустящие малосольные огурцы

Ингредиенты

  • огурцы – 1 кг
  • зелень укропа – 20 гр.
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • минеральная вода – 1 л.
  • соль – 2 ст.л.

Рецепт приготовления

1. Выложите на дно емкости, в которой будете готовить огурцы, половину крупной нарезанной зелени укропа и крупно нарезанного чеснока.

2. Дальше положите огурцы и сверху выкложите оставшуюся зелень укропа и чеснок.

3. Залейте минеральной водой, в которой нужно предварительно размешать соль.

4. Закройте крышкой и уберите на 12 часов в холодильник.

Кушать подано!

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