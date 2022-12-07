Готовим вкусный творожно-яблочный пирог

Рецепт приготовления

В миску яйцо и сахар перемешать.

Добавляем растопленное сл.масло и 2 ст.л.кефира, щепотку соли перемешать.

Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Убрать тесто в холодильник на 30 минут.

Начинка- в творог добавляем яйца,крахмал, сахар, ванилин и пробиваем блендером.

Натереть яблоки на крупной терке.

Раскатать тесто в пласт и выложить в форму.

выложить яблоки с голубикой затем слой творога и опять ягоды.

Выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.

Кушать подано!