Четыре вкуса

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Готовим вкусный творожно-яблочный пирог

Фото к рецепту: Пирог яблочно- творожный

Ингредиенты

  • - тесто:
  • - мука 320 гр.
  • - разрыхлитель 1 ч.л.
  • - яйцо 1 шт.
  • - сахар 2 ст.л.
  • - масло сливочное 100 гр.
  • - кефир или сметана 2 ст.л.
  • - соль щепотка
  • - начинка:
  • - творог 350 гр.
  • - яйцо 2 шт.
  • - сахар 2 ст.л.
  • - ванилин
  • - молоко 2 ст.л.
  • - крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • - яблоко 2-3 шт.

Рецепт приготовления

В миску яйцо и сахар перемешать.

Добавляем растопленное сл.масло и 2 ст.л.кефира, щепотку соли перемешать.

Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Убрать тесто в холодильник на 30 минут.

Начинка- в творог добавляем яйца,крахмал, сахар, ванилин и пробиваем блендером.

Натереть яблоки на крупной терке.

Раскатать тесто в пласт и выложить в форму.

выложить яблоки с голубикой затем слой творога и опять ягоды.

Выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.

Кушать подано!

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