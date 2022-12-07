Готовим вкусный творожно-яблочный пирог

Ингредиенты
- - тесто:
- - мука 320 гр.
- - разрыхлитель 1 ч.л.
- - яйцо 1 шт.
- - сахар 2 ст.л.
- - масло сливочное 100 гр.
- - кефир или сметана 2 ст.л.
- - соль щепотка
- - начинка:
- - творог 350 гр.
- - яйцо 2 шт.
- - сахар 2 ст.л.
- - ванилин
- - молоко 2 ст.л.
- - крахмал кукурузный 1 ст.л.
- - яблоко 2-3 шт.
Рецепт приготовления
В миску яйцо и сахар перемешать.
Добавляем растопленное сл.масло и 2 ст.л.кефира, щепотку соли перемешать.
Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
Убрать тесто в холодильник на 30 минут.
Начинка- в творог добавляем яйца,крахмал, сахар, ванилин и пробиваем блендером.
Натереть яблоки на крупной терке.
Раскатать тесто в пласт и выложить в форму.
выложить яблоки с голубикой затем слой творога и опять ягоды.
Выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.
Кушать подано!
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