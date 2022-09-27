Рецепт яблок, запечённых с творогом

яблоки - 9 шт.

творог - 180 гр.

сахар - 2 ст.л.

желток - 1 шт.

мука или крахмал - 1 ст.л.

ванильный сахар - 0,3 ч.л.

финики - 5 шт. или изюм

цедра апельсина - 0,5 ч.л.

грецкий орех - 1 горсть

брусника - 1 ст.л.

лимонный сок

1. Продукты...Яблоки обычные садовые.

2. Срезать крышечку с яблок,вынуть аккуратно сердцевину,сбрызнуть лимонным соком.

3. Для начинки в творог добавить сахар,ваниль,нарезанные финики и ложку муки (или крахмала).

4. Добавить желток,бруснику и цедру апельсина (натираю и замораживаю,поэтому всегда есть).

5. Ещё обжаренные орехи.

6. Наполнить начинкой яблоки.

7. Запекать в духовке 15-20 минут или в сковороде для пиццы,где есть крышка,поэтому возможна румяная корочка сверху.

8. Из серединок яблок я тут же сварила компот.

9. Подаём тёплыми.

10. Я написала 9 порций,на самом деле их можно съесть сразу несколько.