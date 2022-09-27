Рецепт яблок, запечённых с творогом

Ингредиенты
яблоки - 9 шт.
творог - 180 гр.
сахар - 2 ст.л.
желток - 1 шт.
мука или крахмал - 1 ст.л.
ванильный сахар - 0,3 ч.л.
финики - 5 шт. или изюм
цедра апельсина - 0,5 ч.л.
грецкий орех - 1 горсть
брусника - 1 ст.л.
лимонный сок
Фото рецепта
2. Срезать крышечку с яблок,вынуть аккуратно сердцевину,сбрызнуть лимонным соком.
3. Для начинки в творог добавить сахар,ваниль,нарезанные финики и ложку муки (или крахмала).
5. Ещё обжаренные орехи.
6. Наполнить начинкой яблоки.
7. Запекать в духовке 15-20 минут или в сковороде для пиццы,где есть крышка,поэтому возможна румяная корочка сверху.
8. Из серединок яблок я тут же сварила компот.
9. Подаём тёплыми.
10. Я написала 9 порций,на самом деле их можно съесть сразу несколько.
11. Летом подать с мороженым.
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