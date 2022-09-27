Четыре вкуса

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Рецепт яблок, запечённых с творогом

Фото к рецепту: Запечённые с творогом яблоки

Ингредиенты

яблоки - 9 шт.

творог - 180 гр.

сахар - 2 ст.л.

желток - 1 шт.

мука или крахмал - 1 ст.л.

ванильный сахар - 0,3 ч.л.

финики - 5 шт. или изюм

цедра апельсина - 0,5 ч.л.

грецкий орех - 1 горсть

брусника - 1 ст.л.

лимонный сок

Фото рецепта

Запечённые с творогом яблоки: шаг 1
1. Продукты...Яблоки обычные садовые.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 2
2. Срезать крышечку с яблок,вынуть аккуратно сердцевину,сбрызнуть лимонным соком.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 3
3. Для начинки в творог добавить сахар,ваниль,нарезанные финики и ложку муки (или крахмала).
Запечённые с творогом яблоки: шаг 4
4. Добавить желток,бруснику и цедру апельсина (натираю и замораживаю,поэтому всегда есть).
Запечённые с творогом яблоки: шаг 5
5. Ещё обжаренные орехи.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 6
6. Наполнить начинкой яблоки.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 7
7. Запекать в духовке 15-20 минут или в сковороде для пиццы,где есть крышка,поэтому возможна румяная корочка сверху.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 8
8. Из серединок яблок я тут же сварила компот.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 9
9. Подаём тёплыми.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 10
10. Я написала 9 порций,на самом деле их можно съесть сразу несколько.
Запечённые с творогом яблоки: шаг 11
11. Летом подать с мороженым.
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